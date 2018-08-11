  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Apple пропонує замінити паспорта на iPhone

    • Розсилка
    Apple пропонує замінити паспорта на iPhone

    Компанія Apple розглядає можливість використання iPhone в якості засобу ідентифікації особистості

    Всесвітньо-відомий виробник електронної продукції й програмного забезпечення, компанія Apple, зареєструвала патент на використання своїх смартфонів в якості заміни документів, що посвідчують особу, в тому числі паспортів.

    Про це повідомило в п'ятницю американське спеціалізоване видання Apple Insider.

    «Компанія Apple розглядає можливість використання iPhone в якості засобу ідентифікації особистості для користувачів з використанням захищеної системи зберігання даних, яка працює з системою RFID, що має потенціал для використання смартфона як альтернативи паспорту», - йдеться у повідомленні.

    Компанія вже отримала необхідний дозвіл у Бюро реєстрації патентів і торгових марок США.

    Передбачається, що система працюватиме за допомогою радіоприймачів малого радіусу дії RFID або NFC, а також захищеного елементу для зберігання даних з можливістю обробки даних. Як описується в патенті, пристрій отримує у відповідному органі влади частину інформації, яка посвідчує особу (наприклад, водійських прав або паспорту). Після цього, він здійснює відповідний запит до цього органу та отримує дозвіл на зберігання у своєму захищеному елементі необхідного документа.

    Як вважають в Apple, така система може використовуватися приватними компаніями, наприклад, для пропуску на об'єкти, а також для паспортного контролю під час подорожей.

    Як повідомляв «Главком», вартість американської компанії Apple 2 серпня сягнула трильйона доларів

    Вартість Apple зросла до трильйона завдяки активними продажами iPhone 8 і X, особливо у Китаї та Японії, а також зростанні доходів від послуг App Store.

    телефон паспорт технології Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ