Apple пропонує замінити паспорта на iPhone



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Компанія Apple розглядає можливість використання iPhone в якості засобу ідентифікації особистості

Всесвітньо-відомий виробник електронної продукції й програмного забезпечення, компанія Apple, зареєструвала патент на використання своїх смартфонів в якості заміни документів, що посвідчують особу, в тому числі паспортів.

Про це повідомило в п'ятницю американське спеціалізоване видання Apple Insider.

«Компанія Apple розглядає можливість використання iPhone в якості засобу ідентифікації особистості для користувачів з використанням захищеної системи зберігання даних, яка працює з системою RFID, що має потенціал для використання смартфона як альтернативи паспорту», - йдеться у повідомленні.

Компанія вже отримала необхідний дозвіл у Бюро реєстрації патентів і торгових марок США.

Передбачається, що система працюватиме за допомогою радіоприймачів малого радіусу дії RFID або NFC, а також захищеного елементу для зберігання даних з можливістю обробки даних. Як описується в патенті, пристрій отримує у відповідному органі влади частину інформації, яка посвідчує особу (наприклад, водійських прав або паспорту). Після цього, він здійснює відповідний запит до цього органу та отримує дозвіл на зберігання у своєму захищеному елементі необхідного документа.

Як вважають в Apple, така система може використовуватися приватними компаніями, наприклад, для пропуску на об'єкти, а також для паспортного контролю під час подорожей.

Як повідомляв «Главком», вартість американської компанії Apple 2 серпня сягнула трильйона доларів

Вартість Apple зросла до трильйона завдяки активними продажами iPhone 8 і X, особливо у Китаї та Японії, а також зростанні доходів від послуг App Store.