Відео з трьома новими iPhone виклали у мережу



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На відео представлені макети нових iPhone

Презентація гаджетів повинна відбутися у вересні цього року

Відомий блогер Маркус Браунлі опублікував відео з новими iPhone 2018. У ролику гаджети представлені у всіх деталях. Їхня презентація повинна відбутися у вересні цього року.

На відео показані 5,8-дюймовий OLED-iPhoneX, 6.5-дюймовий OLED-iPhoneXPlus і 6.1-дюймова модель з ЖК-дисплеєм. У відео фігурують поки лише макети, проте вони максимально наближені до оригіналу.

Блогер також повідомив інформацію про кольори гаджетів. Так, смартфони з OLED-екранами будуть пропонуватися в білому, чорному і новому золотистому кольорах. Водночас модель з екраном отримає щонайменше чотири кольори.