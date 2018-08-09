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    Технології

    Відео з трьома новими iPhone виклали у мережу

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    <span>На відео представлені макети нових iPhone</span> - Відео з трьома новими iPhone виклали у мережу
    На відео представлені макети нових iPhone

    Презентація гаджетів повинна відбутися у вересні цього року

    Відомий блогер Маркус Браунлі опублікував відео з новими iPhone 2018. У ролику гаджети представлені у всіх деталях. Їхня презентація повинна відбутися у вересні цього року.

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    На відео показані 5,8-дюймовий OLED-iPhoneX, 6.5-дюймовий OLED-iPhoneXPlus і 6.1-дюймова модель з ЖК-дисплеєм. У відео фігурують поки лише макети, проте вони максимально наближені до оригіналу.

    Блогер також повідомив інформацію про кольори гаджетів. Так, смартфони з OLED-екранами будуть пропонуватися в білому, чорному і новому золотистому кольорах. Водночас модель з екраном отримає щонайменше чотири кольори.

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