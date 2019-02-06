Тимошенко пообіцяла покласти нинішню систему на лопатки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко Фото: Кравчук/НВ

Лідер «Батьківщини» попросила не вірити телеканалам та заявила, що вона «не їсть малюків»

Мовою оригіналу

4 февраля лидер Батькивщины продолжила свою кампанию выступлением перед Европейской Бизнес Ассоциацией (EBA), а на событии побывал журналист НВ Иван Верстюк.

Сложно сказать, видит ли Юлия Тимошенко свой электорат в членах Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), но поучаствовать в мероприятии этой организации она согласилась. Членами EBA являются многие украинские международные бизнесы, которые хотят понимать, что их ждет в случае победы Тимошенко на президентских выборах.

День для выступления выдался особый. Сегодня был опубликован очередной президентский рейтинг, в котором на первое место с 15,2% выбился комик Владимир Зеленский. У Тимошенко - 12,9%. Рейтинг подготовили агентство Рейтинг, центр Социальный мониторинг и компания Инфо Сапиенс.

Впрочем, сама Тимошенко во время встречи заявила, что победит во втором туре и Зеленского, и нынешнего президента Петра Порошенко. «Заруба будет сильной, но мы сможем нынешнюю систему положить на лопатки», - сказала она.

Услышав критику о том, что ее выступления сильно затянуты, Тимошенко с самого начала мероприятия, которое проходило в элитном столичном отеле Интерконтиненталь, хотела приступить к вопросам из зала. Но в последний момент передумала и все же прочитала 15-минутный монолог. Она напомнила о необходимости принятия новой Конституции, которая бы ликвидировала дуализм власти между президентом и премьер-министром. «Слава Украине!» - закончила свой монолог Тимошенко, но никто так и не ответил в ответ «Героям слава!».

Члены ЕBА в беседе с НВ после окончания мероприятия высказывались, что конституционная реформа лидера Батькивщины их немного пугает.

Поскольку ЕBА - это не малоимущие украинцы и не пенсионеры, то и вопросы начались с реформы судебной системы. «Судьи должны быть независимыми от действующих политиков», - отвечала Тимошенко. Но была далека от конкретики, что и отметили присутствующие.

Главное ожидание от Тимошенко, которое отличает ее от Порошенко - это судебная реформа, однако она либо не знает, как ее делать, либо считает ее малореальной для реализации, признавался в разговоре с НВ один из известных бизнесменов, который присутствовал на встрече.

Больше всего бизнес беспокоился по поводу того, что будет происходить в стране в период между президентскими и парламентскими выборами. Пока что у Батькивщины - всего 20 депутатов в своей парламентской фракции, а это означает, что в случае победы Тимошенко не будет иметь коалиции в Верховной Раде и не сможет проводить какие-либо изменения. В худшем случае - страну ждет политический кризис, который продлится с апреля по октябрь.

Сама кандидат уверяет, что сможет за этот период организовать под себя какой-то более или менее эффективный консенсус в парламенте и проведет референдум за новую Конституцию. Но при этом добавила, что в новом парламенте у Батькивщины уж точно будет большинство.

На конкретный вопрос о том, через сколько дней после ее победы на выборах будет отправлен в отставку генпрокурор Юрий Луценко, Тимошенко ответила: «Мы будем делать попытки, но если не получится - перелjмаем через колено!».

Публика не услышала ничего нового о том, как лидер красно-сердечных будет пытаться разрешить конфликт на Донбассе и вернуть Крым. Уже в который раз она повторила мантру о том, что необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму. В случае невыполнения условий этого документа, Украина может заблокировать любую международную программу по нераспространению ядерного оружия. Ведь Украина сама отказалась от ядерного вооружения в обмен на гарантии безопасности.

Во второй половине встречи Тимошенко сосредоточилась на экономических вопросах. Она пообещала продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, но на основе новых договоренностей, которые проведет правительство под ее руководством.

«А это нормально - [пересмотр уже достигнутых условий программы сотрудничества]?» - поинтересовалась Анна Деревянко, исполнительной директор ЕBА.

«Да, нормально», - не задумываясь, ответила Тимошенко.

В новом правительстве уже даже расписаны некоторые должности. Министром иностранных дел должен стать Григорий Немыря, главный дипломатический советник Тимошенко. А министром финансов, возможно, станет Виталий Ломакович. Это член Совета НБУ в 2014-2015 годах и ключевой автор экономического курса Батькивщины.

Тимошенко четко понимала, что собравшаяся публика ждет от нее откровений по поводу будущего рынка земли и рынка газа. И прошлась по этим темам.

Глава Батькивщины считает, что рынок сельскохозяйственной земли необходим, но в специфическом французском варианте, когда один фермер имеет лишь право продать землю другому фермеру. «Это малоприемлемо для Украины, ведь понадобится создавать еще один регуляторный орган, который бы отслеживал такие продажи, а всякое регулирование в украинских реалиях несет в себе коррупционные риски», - комментировал предложение Тимошенко в разговоре с НВ крупный бизнесмен.

С ценами на газ - обычная история. Участники мероприятия вновь услышали рассказ о дешевом газе украинской добычи. Мол, населению нужно 15,7 млрд куб. м газа, а добывается в стране - 16,4 млрд. Следовательно, кубометр голубого топлива для рядового жителя должен стоить не 8,55 грн, а 3,50 грн. Тимошенко совершенно упустила из виду аргумент, озвучиваемый многими экспертами: в Украине слишком много ловких дельцов, которые покупают газ по ценам для домохозяйств, а продают - на ТЭЦ, которые вырабатывают из него электроэнергию.

После этого Тимошенко вновь принялась обещать украинским гражданам и компаниям кредиты под 3-4% годовых. «Высокие ставки Нацбанка создают инфляцию», - заявила кандидат в президенты, повторив ошибку Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкого президента. Тот тоже в прошлом году высказал подобное мнение на пике девальвации турецкой лиры, за что получил гигантскую дозу критики от западных медиа, ведь такая позиция идет вразрез экономической науке.

«В краткосрочной перспективе удешевить кредиты до 3-4% малореально, для этого нужны годы», - подчеркнул Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

По его мнению, Тимошенко с ее экономическими взглядами может замкнуть себя в ситуации, когда у нее попросту не будет пространства для действий. Обещанные экономические стимулы не дадут мгновенного результата и даже наоборот - могут лечь дополнительным бременем на государственный бюджет.

Так, Тимошенко обещает отменить налог на добавленную стоимость (НДС), заменив его налогом с продаж, который действует в США, Японии и Сингапуре. Однако Украина почти не торгует с Японией и Сингапуром, зато много торгует с ЕС, где действует классический НДС. А для успешной двусторонней торговли обе стороны должны иметь приблизительно похожие налоговые правила, чтобы не было перекоса.

В конце выступления лидер Батькивщины посчитала нужным ответить на обвинения телевизионной пропаганды, имея в первую очередь телеканал Прямой, который ведет пропрезидентскую риторику. «Не верьте телеканалам, я не ем младенцев», - заявила она и покинула сцену.

Участники встречи пытались еще разговорить Тимошенко в кулуарах, однако та лишь предлагала прочитать брошюры с тезисами Нового курса, которые ее команда предусмотрительно разложила в помещениях отеля Интерконтиненталь.

Джерело: Новое Время