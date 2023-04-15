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Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах

В анексованому Криму Російська федерація стрільби з лука збирається 9 травня провести чемпіонат РФ

Російська федерація стрільби з лука (РФСЛ) оригінально відреагувала на рішення МОК про допуск до змагань «нейтральних» спортсменів з РФ.

Як інформує офіційна сторінка в соцмережі Вконтакте центра «Кримський», з 24 березня по 07 квітня у федеральному спортивному центрі «Кримський» в тимчасово окупованій Алушті був проведений пропагандистський захід – так званий «тренувальний збір збірної команди Росії зі стрільби з лука спільно зі спортсменами з Донецька, Луганська та Республіки Крим».

Іншим пропагандистським заходом, в якому взяли участь російські лучники, стало так зване «спільне тренування з дитячим табором «Артек».

Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах фото 1

На цих пропагандистських заходах засвітилися:

  • Перова Ксенія, чемпіонка світу, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор
  • Осипова Олена, двічі срібна призерка Олімпійських іграх
  • Гомбоєва Світлана, срібна призерка Олімпійських ігор

Всі ці особи на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Тобто, порушили законодавство України. Всі вони своїми діями створюють загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

На так званому «зборі» були також присутні працівники російських пропагандистських ЗМІ.

Більше того, в анексованому Криму РФСЛ збирається 9 травня провести ще й чемпіонат РФ.

Джерело
Теги: Олімпіада Крим росія стрільба з лука

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