Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах

В анексованому Криму Російська федерація стрільби з лука збирається 9 травня провести чемпіонат РФ

Російська федерація стрільби з лука (РФСЛ) оригінально відреагувала на рішення МОК про допуск до змагань «нейтральних» спортсменів з РФ.

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Як інформує офіційна сторінка в соцмережі Вконтакте центра «Кримський», з 24 березня по 07 квітня у федеральному спортивному центрі «Кримський» в тимчасово окупованій Алушті був проведений пропагандистський захід – так званий «тренувальний збір збірної команди Росії зі стрільби з лука спільно зі спортсменами з Донецька, Луганська та Республіки Крим».

Іншим пропагандистським заходом, в якому взяли участь російські лучники, стало так зване «спільне тренування з дитячим табором «Артек».

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На цих пропагандистських заходах засвітилися:

Перова Ксенія, чемпіонка світу, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор

Осипова Олена, двічі срібна призерка Олімпійських іграх

Гомбоєва Світлана, срібна призерка Олімпійських ігор

Всі ці особи на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Тобто, порушили законодавство України. Всі вони своїми діями створюють загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

На так званому «зборі» були також присутні працівники російських пропагандистських ЗМІ.

Більше того, в анексованому Криму РФСЛ збирається 9 травня провести ще й чемпіонат РФ.