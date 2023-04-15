Титуловані російські лучниці незаконно відвідали Крим та взяли участь в пропагандистських заходах
В анексованому Криму Російська федерація стрільби з лука збирається 9 травня провести чемпіонат РФ
Російська федерація стрільби з лука (РФСЛ) оригінально відреагувала на рішення МОК про допуск до змагань «нейтральних» спортсменів з РФ.
Як інформує офіційна сторінка в соцмережі Вконтакте центра «Кримський», з 24 березня по 07 квітня у федеральному спортивному центрі «Кримський» в тимчасово окупованій Алушті був проведений пропагандистський захід – так званий «тренувальний збір збірної команди Росії зі стрільби з лука спільно зі спортсменами з Донецька, Луганська та Республіки Крим».
Іншим пропагандистським заходом, в якому взяли участь російські лучники, стало так зване «спільне тренування з дитячим табором «Артек».
На цих пропагандистських заходах засвітилися:
- Перова Ксенія, чемпіонка світу, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор
- Осипова Олена, двічі срібна призерка Олімпійських іграх
- Гомбоєва Світлана, срібна призерка Олімпійських ігор
Всі ці особи на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Тобто, порушили законодавство України. Всі вони своїми діями створюють загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
На так званому «зборі» були також присутні працівники російських пропагандистських ЗМІ.
Більше того, в анексованому Криму РФСЛ збирається 9 травня провести ще й чемпіонат РФ.
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