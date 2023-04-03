Олімпійський чемпіон Ларін погорів на фінансуванні російських окупантів (відео)
Всесвітня федерація тхеквондо вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Олімпійський чемпіон з тхеквондо Владислав Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам. Про це повідомляє ресурс Base of Ukrainian sports.
В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.
«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.
Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.
В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.
«Хочемо зазначити, що таке відео є не лише причиною відсторонити Ларіна від всіх міжнародних змагань. Тут вже йдеться і про заклики щодо фінансування тероризму. Тому проти нього має бути ще й порушена кримінальна справа українськими силовиками», – зазначається у повідомленні.
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