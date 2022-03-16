У Броварах коїться щось незрозуміле. Місцева влада не хоче збільшувати кількість бійців ТРО

Банальне політичне суперництво може дорого коштувати захисникам міста

У Броварах прямо у ці години відбувається дуже дивна історія. Фактично на сьогодні це прифронтове місто. Частина Броварського району окупована росіянами. Проте міська влада чомусь не поспішає збільшувати кількість бійців тероборони у місті.

Так, на сьогодні у Броварах вже сформований батальйон тероборони чисельністю 500 осіб. Водночас кількість охочих поповнити лави тероборони набагато більша. За свідченням волонтерів, до лав тероборони виявила бажання вступити ще щонайменше тисяча людей. Виходом із ситуації може бути створення добровольчого формування територіальної громади, до якого б мали можливість вступити всі охочі, і де вони мали б можливість отримати зброю. Кістяк такого формування вже створено – його очолив колишній голова Броварів і колишній кадровий військовий Віктор Антоненко.

Проте 13 березня виконавчий комітет броварської міськради на чолі з міським головою Сапожком відмовив у створенні Добровольчого формування територіальної громади Броварської ОТГ та призначенні її головою Антоненка. На жаль, нинішнє керівництво міста так і не пояснило, чим мотивувалося, виносячи подібне рішення. Лише, за інформацією волонтерів, керівник батальйону сил ТРО заявив, що створення подібного формування внесе хаос в оборону міста.

Згідно з однією з неофіційних версій, може йтися про банальне політичне суперництво. Сам Антоненко колись був мером Броварів. Можливо, теперішній міський голова Броварів відчуває конкуренцію з людиною, яка раніше сиділа у його кріслі. Але відмова долучити потенційні можливості, які принесе новий великий і боєздатний підрозділ – може розцінюватися як злочинна помилка чинної міської влади. Не треба забувати, що сам Антоненко – колишній військовий, а до добровольчого формування зголосилася вступити низка колишніх кадрових військових, зокрема з бойовим досвідом. Ну і, знову таки, в умовах війни додаткова тисяча українських бійців точно стане в пригоді, тим більше на такому серйозному напрямку, яким є Бровари.

Незрозумілі дії місцевої влади сьогодні поширюються й на волонтерів. Як розповіла ТЕКСТАМ волонтерка Уляна Шух, з перших днів війни у Броварах почали активно працювати незалежні волонтери. Саме вони закривали на початках всі потреби міста у гуманітарній допомозі. Лише через тиждень після початку військових дій владою був створений офіційний Єдиний гуманітарний штаб міського голови. Якому волонтери також надавали допомогу – зокрема, відвантажували медикаменти, спальні мішки, каремати. Проте цього, мабуть, комусь виявилося замало, і 12 березня до волонтерів завітали озброєні люди, які чомусь представилися працівниками УДО й намагалися взяти волонтерський центр під свій контроль. Як наслідок, спровокований ще один абсолютно непотрібний конфлікт між громадянським суспільством та місцевою владою. Звичайно, подібні дії абсолютно не сприяють згуртуванню громадян перед загрозою російської окупації, якій вони всі мають протистояти разом.

Зазначимо, що росіяни змогли захопити Херсон, через те що там місцевий мер саботував створення територіальної оборони. Хочеться вірити, що в Броварах спостерігаємо лише місцеві політичні чвари, не більше. Насторожує і той факт, що окупанти й не приховують, що намагаються домовитися з представниками місцевих еліт про допомогу в захопленні України.

UPD: Невдовзі після публікації до Текстів звернулися з Пресслужби УДО з таким повідомленням: З приводу недавньої вашої публікації, де згадуються буцімто військовослужбовці УДО, можу вас запевнити, що ніяких завдань військовослужбовці УДО в згаданому районі не виконують.

Джерело: texty.org.ua