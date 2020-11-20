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    У Франції «чорну п'ятницю» відклали на тиждень

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    &laquo;Чорну п'ятницю&raquo; перенсли на 27 листопада - У Франції «чорну п'ятницю» відклали на тиждень
    «Чорну п'ятницю» перенсли на 27 листопада

    Угода про перенесення терміну до 4 грудня була укладена, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я

    Великі французькі рітейлери і магазини онлайн-комерції домовилися відкласти на тиждень акції розпродажу в «чорну п'ятницю», заплановані на 27 листопада. Про це повідомляє Le Parisien.

    «Ця одностайна угода про перенесення терміну до 4 грудня була укладена, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я», ─ йдеться в спільній заяві компаній і Міністерства економіки Франції.

    Відстрочка діятиме тільки «за умови відновлення роботи магазинів на той час», тобто, з 4 грудня.

    «Ми на правильному шляху, щоб розглянути можливість повторного відкриття приблизно 1 грудня», ─ заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в п'ятницю вдень.

    Уряд розробляє новий протокол, який може дозволити відкрити магазини, зокрема, пропонується збільшити площу на одну людину до 8 квадратних метрів, проте, наприклад мати з дитиною може вважатися одним відвідувачем.

    Підрахунок клієнтів також стане обов'язковим для площ понад 400 квадратних метрів. Натомість магазини отримають право працювати у неділю і в продовжений час, можливо, до кінця січня.

    НагадаємоФранція оголосила різдвяні ялинки «товаром першої необхідності» і дозволила їх продавати з 20 листопада.

    Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

    Крім того,  Франція готується «жити з коронавірусом» до літа 2021 року.

    До слова, у Парижі пропонують скасувати Різдво через Covid-19.

    Також президент Еммануель Макрон заявив, що у Франції вводиться режим самоізоляції.

    Крім того, Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Зазначимо, що у Франції тисячі парижан тікають з міста.

    Як повідомлялося, уряд Франції знову ввів режим самоізоляції по всій території країни. Він почав діяти з п'ятниці, 30 жовтня.

    Теги: торгівля Франція президент уряд населення коронавірус
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