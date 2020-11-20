У Франції «чорну п'ятницю» відклали на тиждень

Угода про перенесення терміну до 4 грудня була укладена, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я

Великі французькі рітейлери і магазини онлайн-комерції домовилися відкласти на тиждень акції розпродажу в «чорну п'ятницю», заплановані на 27 листопада. Про це повідомляє Le Parisien.

«Ця одностайна угода про перенесення терміну до 4 грудня була укладена, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я», ─ йдеться в спільній заяві компаній і Міністерства економіки Франції.

Відстрочка діятиме тільки «за умови відновлення роботи магазинів на той час», тобто, з 4 грудня.

«Ми на правильному шляху, щоб розглянути можливість повторного відкриття приблизно 1 грудня», ─ заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в п'ятницю вдень.

Уряд розробляє новий протокол, який може дозволити відкрити магазини, зокрема, пропонується збільшити площу на одну людину до 8 квадратних метрів, проте, наприклад мати з дитиною може вважатися одним відвідувачем.

Підрахунок клієнтів також стане обов'язковим для площ понад 400 квадратних метрів. Натомість магазини отримають право працювати у неділю і в продовжений час, можливо, до кінця січня.

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