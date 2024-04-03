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«Військова космічна ціль». Огляд російської дезінформації

Орест Сливенко
glavcom.ua
«Військова космічна ціль». Огляд російської дезінформації
З 25 по 29 березня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 25 дезінформаційних вкидів
колаж: Наталія Лобач

З 25 по 29 березня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 25 дезінформаційних вкидів

З 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України. З часом ми почали робити регулярні огляди. Ознайомтеся також із підсумковим текстом про дезінформацію та її основні тенденції у 2023 році.

З 25 по 29 березня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 25 дезінформаційних вкидів. Тоді писали, що українські військові начебто проводитимуть операції в космосі, а українські біженці буцімто набридли європейцям.

«Мультфільм про українців-поросят»

У соцмережах поширювали ролик, де українці «просять прихистку» у країнах Євросоюзу й НАТО, при цьому всіх трьох учасників представляють у свинячій подобі. За сюжетом, США є м’ясником, який нажився на біді поросят. «Які круті мультики в ЄС», – коментують пропагандисти.

Проте так званий мультфільм – відеофейк. Адже насправді це анімація казки, на яку пропагандисти наклали текстовий супровід. 

Скриншот – VoxCheck
Скриншот – VoxCheck

За пошуком за ключовими словами у YouTube вдалося встановити, що анімаційний ролик ще у 2020 році створив користувач із ніком Frame Order. Автор створює розважальні анімації за мотивами фільмів і казок із використанням чорного гумору.

Причому в оригінальному відео відсутні написи про Україну, НАТО, ЄС, на відміну від пропагандистського «мультфільму».

«Військова космічна ціль»

Цього тижня у соцмережах вкидали так звану заяву Дмитра Кулеби, нібито Україна вважає Міжнародну космічну станцію (МКС) законною військовою ціллю, оскільки на ній перебуває російський космонавт.

Скриншот – VoxCheck
Скриншот – VoxCheck

Проте така новина вигадана й опублікували її у сатиричному каналі. І в українському МЗС не робили таких заяв. Також українські дипломати не давали схожих коментарі для медіа.

«Побитий інструктор НАТО»

У анонімних телеграм-каналах писали, начебто українські військові побили інструктора НАТО за відмову розмовляти українською. Інцидент буцімто стався в Данії під час навчань пілотів.

Але цю новину так само опублікували в сатиричному каналі. Ні українські, ні іноземні медіа не писали про таку подію. Першоджерелом вигаданої новини є сатиричний телеграм-канал «Империя очень зла». В описі каналу вказано: «Обережно, можливий фейк і жорстка сатира. Написане є художньою вигадкою, всі збіги випадкові».

«Понівечений український прапор»

У мережі публікували фото жінок, які тримають великий синьо-жовтий прапор. А у публікаціях дописували, що світлину зробили під час мітингу організації «Марсель – Одеса» на сходах вокзалу Сен-Шарль у Марселі (Франція).

Пропагандисти наголошували, що акція буцімто обурила місцевих жителів, які почали топтати та паплюжити український прапор. «Мабуть, французам українці вже сильно набридли, якщо вони готові так робити з “державним” прапором», – коментують пропагандисти.

Та втім нема жодної інформації про подібний інцидент під час акції. «Обурених» французів могли просто вигадати пропагандисти. Адже на офіційній сторінці організації «Марсель – Одеса» у фейсбуці можна знайти відповідне фото, яке використовують фейкороби у своїх публікаціях.

У підписі до неї голова спілки Наталія Добрянська звітує про проведену акцію та зазначає, що одесити люблять  сходи до станції Сен-Шарль, тому що вони нагадують їм Потьомкінські сходи в Одесі. Проте ні в підписі до фотографії, ні в коментарях до допису немає жодної згадки про інцидент із паплюженням прапора.

Орест Сливенко, «Детектор медіа»

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Теги: дезінформація інформаційна війна пропаганда фейк

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