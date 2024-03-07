Україна знайшла спосіб, як витіснити Росію з інформаційного простору

Україна побудує систему блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів

Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України. Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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Як повідомляється, 5 березня Кабінет міністрів виділив Держспецзв'язку 152 млн грн з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.

Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

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«Реалізація проєкту дасть можливість витіснити «русский мир» з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України – зросте», – зазначили у Держспецзв'язку.

Як повідомлялося, Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, російська спецоперація «Майдан-3» досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом РФ, їм вдасться «розхитати ситуацію» в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».