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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Рейди у Бєлгородській та Курській області: який дають ефект

glavcom.ua
Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу»
фото: скріншот з відео

«Я хочу, щоб росіяни бачили війну не по телевізору, а у вікно»

Чому я підтримую новини щодо визвольних рейдів у Бєлгородській та Курській областях? Тому що вони дають ефект. Так, це не стратегічний наступ і танкові клини не візьмуть Москву у кільце післязавтра. Тут згоден зі скептиками. Але що це нам дає?

•1•

РФ змушені там тримати постійно чи перекидати боєздатні частини. Тому що поліцію та ніжну росгвардію ці диверсійні групи досвідчених бійців ганяють мокрими ганчірками без зусиль. Тобто противник не може використати своїх боєздатних частин проти ЗСУ на інших ділянках. При цьому боротьба з диверсантами завжди та ще головний біль. Їх менше, але не мобільні і можуть будь-якої миті бути де завгодно. Для захисту від них потрібно набагато більше сил.

•2•

Психологічний аспект. Роспропаганда може скільки завгодно кричати про боротьбу з «поганими українцями», захист від НАТО та інше. Їхній глядач всю цю пропаганду звично проковтне. Але тут ніби свої. Як би росіяни. Які хочуть прогнати начальників, що зажерлися. А начальників, що зажерлися, ніде не люблять. Тож пропаганда тут губиться, старі гасла не працюють і вся структура розхитується зсередини. Теж добре.

•3•

Просто для себе. Я хочу, щоб росіяни бачили війну, нехай навіть у легкому варіанті. Не по телевізору, а у вікно. Щоб чули вибухи гранат та свист куль. Щоб у сусідніх регіонах розуміли, що й до них може дійти. Тут немає доцільності, але хочу, щоб у них це було. Просто хочу. Напевно, мільйони українців цього теж хочуть.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: наступ росіяни пропаганда Україна росія

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