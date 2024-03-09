Вибори у США. Росіяни знову атакують фейками

«У кампанії беруть участь залишки медіаімперії, яка колись контролювалася Пригожиним»

Останніми тижнями у США зʼявилися сайти, назви яких говорять про висвітлення ніби-то місцевих новин. Їх наводить NYT. Це, зокрема, D.C. Weekly, New York News Daily, Chicago Chronicle та нове видання Miami Chronicle.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді ж, це фейкові ресурси. Як зазначає NYT, посилаючись на дослідників та урядовців, «це російські ресурси, покликані імітувати справжні новинні організації, щоб просувати кремлівську пропаганду, розміщуючи її серед часом дивної суміші історій про злочинність, політику та культуру».

Таких фейковых ресурсів небагато, але «вони можуть стати основою онлайнової мережі, готової поширювати дезінформацію напередодні президентських виборів у США в листопаді».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для прикладу, як ці фейкові ресурси працюють. Видання наводить сайт The Miami Chronicle, яке уперше з'явилося 26 лютого. Слоган цього ресурсу твердить, що «він надає новини Флориди з 1937 року». Так ось там минулого тижня серед поточних справжніх новин місцевого характеру була публікація «витоку аудіозапису» (фейкового), на якому типу Нуланд «обговорює зміну в американській підтримці російської опозиції після смерті Навального».

Ще один приклад – сайти Chicago Chronicle та New York News Daily. Вони створені 18 січня, але дуже хочуть бути схожими на відомий міський таблоїд Daily News, а також копіювати (типу, для враження справжності) дизайн минулої епохи американської журналістики (Chicago Chronicle дійсно існувало з 1895 по 1907 рік).

Ці ресурси постійно оновлюються, створюючи враження реальних. Але у потрібний момент там швидко публікуються або реальні новини, але з підтекстом, у якому може бути зацікавлена РФ, або просто фейки.

Скажімо, сайт New York News Daily нещодавно опублікував матеріал про «плани США втрутитися у вибори в Росії цього місяця». Чи фейк на цьому ж ресурсі – «стаття», в якій анонсується голлівудський блокбастер про Зеленського вартістю 115 мільйонів доларів. Автор тексту був вигаданий (хоча представлений як помічник продюсера в Paramount Pictures). Також додані фейкові відео типу Норрісса та Лундгрена.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Намір – простий: «відмивання заяв, які спочатку з'являються в мережі через менш значущі організації новин; потім ці повідомлення знову поширюються в мережі і з'являються в ще більшій кількості організацій новин, включаючи російські державні інформаційні агентства та телевізійні мережі».

На думку експертів і чиновників, про що теж пище NYT, «у кампанії беруть участь залишки медіаімперії, яка колись контролювалася Пригожиним, чия «фабрика тролів», Агентство інтернет-досліджень, втручалася у президентські вибори 2016 року».