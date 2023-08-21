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Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему

Христина Жиренко
glavcom.ua
Брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему
Ростислав Шурма
фото з відкритих джерел

Схема з виплатою грошей СЕС брата Шурми стала можлива завдяки впливу заступника глави Офісу президента на уряд?

Вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Віннічука на Бізнес.Цензорі. Раніше про виплату коштів повідомили в розслідуванні журналісти bihus.info. Ці СЕС з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена.

Віннічук відзначає, що здійснювати такі виплати було б неможливо без участі уряду, який фактично зараз контролює Ростислав Шурма.

«З пояснень «Гарантованого покупця» випливає, що СЕС, які знаходяться на окупованих територіях, передали «Запоріжжяобленерго» та «Херсонобленерго» інформацію про обсяги виробітку електроенергії. Попри те що обленерго не мало можливості верифікувати отриману від СЕС інформацію про обсяги виробництва електроенергії і поставку в її енергосистему України, воно передало її «Укренерго». Системий оператор своєю чергою надіслав ці дані ДП «Гарантований покупець» і він здійснив платежі за електроенергію окупованих СЕС. Проплату було здійснено на основі роз'яснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке ГарПок отримав на початку 2023 року. В ньому йшлося про те, що немає жодних обмежень на оплату за електроенергію СЕС та ВЕС на окупованих територіях. Таким обмеженням мало б бути рішення Кабінету міністрів, але прем'єр Денис Шмигаль не ініціював заборону на виплати», – йдеться у матеріалі.

Бізнес.Цензор  робить висновок, що всі учасники процесу розуміли, що здійснюються платежі за електроенергію, яка була вироблена окупованими СЕС і не поставлена в енергомережу України, але не зупинили транзакції. Із розслідування Bihus.Info стало відомо, що майже всю суму, а саме 324 млн грн, з липня 2022 року по липень 2023 року отримали від ДП «Гарантований покупець» сонячні електростанції, які пов'язані з заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою.

У відповідь на запит журналістів «Запоріжжяобленерго» повідомило, що воно не має можливості перевірити достовірність даних про обсяги виробництва електроенергії сонячними станціями, які знаходяться на окупованих територіях.

«Партнером брата Шурми Олега у цих станціях є Сергій Дядечко – банкір та екс-віце-президент збанкрутілого «Родовід-Банку». Співвласником ТОВ «Грін Енерджі Токмак» і ТОВ «Грандпауєр ЛЛС» є Руслан Божко – близька людина до Ростислава Шурми. Шурма працював із Божком на «Запоріжсталі». Перший був гендиректором, другий –  фінансовим директором. Після того як Божка було звільнено із «Запоріжсталі», він зайнявся бізнесом, зокрема побудовою сонячних станцій у Запорізькій області. Водночас брат Шурми став його партнером у цих проектах», – нагадує автор статті.

Контрольний пакет «Запоріжжяобленерго» належить Міністерству енергетики. Саме воно передавало «Укренерго» неперевірену інформацію про обсяги виробленої електроенергії і поставленої в ОЕС України сонячними станціями на окупованих територіях. «Міністерство очолює Герман Галущенко, який свої дії координує не з премєр-міністром Денисом Шмигалем, а із заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. … Чиновники неофіційно розповідають, що без погодження Шурми в уряді не приймаються важливі рішення», – йдеться в матеріалі.

Видання наполягає, що Шурма фактично замінив собою економічний блок уряду і взяв під контроль роботу міністра енергетики, НКРЕКП, «Енергоатома», Фонду держмайна, Оператора ГТС, «Укрнафти», «Мотор Січі», «Лісів України», поліграфкомбінату «Україна» та ще з десятку держпідприємств.

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