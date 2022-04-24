На тлі російського вторгнення Індонезія припинила експорт пальмової олії

Попит на олію значно збільшився через логістичний колапс в Україні

Індонезія забороняє експорт пальмової олії з 28 квітня на тлі нестачі цього продукту всередині країни, повідомляє газета Nikkei. Президент країни Джоко Відодо заявив у п'ятницю, що заборона запроваджується на невизначений час. При цьому на Індонезію припадає більше половини світових поставок пальмової олії.

Джоко Відодо запевняє, що хоче забезпечити доступність продуктів харчування в країні після того, як глобальна продовольча інфляція злетіла до рекордно високого рівня після вторгнення Росії в Україну.

«Я буду контролювати і оцінювати реалізацію цієї політики, щоб рослинна олія на внутрішньому ринку стала доступною і доступною», - сказав він.

Ціни на альтернативні рослинні олії підскочили у відповідь на заходи, які набудуть чинності 28 квітня. Соєва олія, друга найбільш використовувана рослинна олія, зросла на 4,5% до рекордно високого рівня.

Світові ціни на сиру пальмову олію, яку Індонезія використовує для приготування рослинної олії, зросли цього року до історичного максимуму.

Цього року світові ринки харчової олії були вражені вторгненням Росії в Україну, що призвело до припинення поставок соняшникової олії з регіону.

На Чорне море припадає 76% світового експорту соняшникової олії, і комерційні перевезення з цього регіону серйозно постраждали після того, як російські війська вторглися в Україну в лютому.

На фоні неможливого постачання олії з України Індія уклала контракт на 45 тис. т соняшникової олії російського походження за рекордно високою ціною з поставкою у квітні.

Великі запаси альтернатив, включаючи соєве та рапсове масло, також недоступні після того, як посухи пошкодили останні врожаї в Аргентині, Бразилії та Канаді.

Раніше ВООЗ закликала уряди країн виключити пальмову олію зі складу харчової продукції в усьому світі до 2023 року через підвищення ризику виникнення серцево-судинних та онкозахворювань, зокрема в дітей.

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун вважає, що існують вагомі причини заборонити пальмову олію - але не через шкоду для здоров'я.