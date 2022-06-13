Робітничі професії. Есперти назвали трійку найбільш затребуваних спеціалістів

Експерти прогнозують, що попит на працівників робітничих спеціальностей буде зростати

Попит на робітничі спеціальності стає все більше відчутним на сучасному українському ринку праці. Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Зазначається, що фахівці робітничих професій були затребуваними й до війни, багато пропозицій роботи для них є й під час кризи на ринку праці. Зокрема, за даними порталу, в червні актуальних вакансій в цій сфері стало на 20% більше, порівнюючи з попереднім місяцем. В загальній структурі всього ринку праці України частка вакансій сфери робітничого персоналу становить 8% від всіх актуальних на порталі та входить до Топ-5 найбільш затребуваних професійних сфер.

Представники робітничих спеціальностей затребувані в усіх регіонах України. Більше третини актуальних вакансій наразі відкриті в Львові та області. На другому місці серед регіонів місто Дніпро та область, третю сходинку займає Донецька область.



Знайти роботу представникам робітничих спеціальностей досить легко навіть без досвіду. Практично половина всіх вакансій для осіб без досвіду роботи (47%) та стільки ж для людей з мінімальним досвідом від 1 до 3 років. Досвід від 3 до 6 років вимагається лише в 4% актуальних вакансіях, а більш досвідчені фахівці затребувані лише в 2% вакансіях.

Проаналізувавши всі актуальні пропозиції, портал виділив трійку найбільш затребуваних спеціалістів. Найчастіше роботодавці шукають монтажників – 14% від всіх пропозицій, другими за кількістю пропозицій роботи є вантажники – 13%, а третю сходинку посідають комплектувальники та пакувальники товарів – 10 % від усіх актуальних вакансій. Також шукають комплектувальників, налагоджувальників, електриків, електромонтерів, операторів верстатів, слюсарів, механіків та різноробочих.

Найбільш затребувані робітничі професії в Україні

Експерти прогнозують, що у сучасних реаліях попит на працівників робітничих спеціальностей буде збільшуватися. Все більше компаній починають відновлювати свою діяльність – як в своєму регіоні, так і на новій локації після переїзду.

«В умовах кризи на ринку праці українці часто стикаються з проблемами працевлаштування. Зниження розміру заробітних плат, невелика кількість пропозицій роботи, висока конкуренція та збільшення терміну пошуку роботи змушують спеціалістів перекваліфіковуватися. Конкуренція серед представників робітничих спеціальностей зараз не надто висока, тому працевлаштуватися на такі позиції можна без проблем», – зазначають експерти grc.ua.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що для відновлення довоєнного рівня зарплат в Україні знадобиться приблизно 3-5 років. Цьому може сприяти, по-перше, повернення в Україну кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну, рятуючись від війни, по-друге, фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки. Щоправда, досвід виходу з кризи 2014 року показав, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.

Як повідомили у Нацбанку, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких – у добувній промисловості та будівництві.

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