Смішні гроші: за скільки росіяни погоджуються воювати (фото)

У багатьох військовослужбовців Росії – іпотеки, і тому звільнятися зі служби їм не вигідно

Росія оцінила своїх солдатів, яких направила воювати в Україну, усього у 53 долари та два посадових оклади

Російське військове керівництво оцінило своїх солдатів, яких відправило гинути в Україну, у 53 долари (1 566 грн) та два оклади відповідно до військової посади. Для прикладу – російські офіцери за війну в Україні отримують приблизно 60 тисяч, що у перерахунку на гривні – понад 27 тисяч. Зарплата звичайних вояків – 20-30 рублів, а подекуди й ще менше.

Як свідчить переписка з чату російських військових, яку опублікувала УП, окупанти неодноразово повертаються до обговорення реального стану справ у армії, суперечливих результатів військової операції та відмови від поїздок в Україну.

Зі спілкування стає зрозуміло, що у багатьох військовослужбовців Збройних сил Росії – іпотеки, і тому звільнятися зі служби їм не вигідно.

Водночас один із військових публікує інформацію про те, що всім, хто виконує задачі під час спеціальної військової операції на території так званих «ДНР», «ЛНР» та в інших областях України, виплачуються два оклади відповідно до військової посади щомісяця та 53 долари за добу.

Але військові скептично ставляться до цих цифр.

Скільки отримують українські військові за участь у бойових діях

З 1 березня 2022 року військовослужбовцям Збройних сил України підвищили грошове забезпечення. Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, було підвищено зарплату на 30%. Зокрема, було передбачено встановити щомісячні премії, збільшити надбавки за особливості проходження військової служби. Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов’язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам інших безпекових відомств виплачують додатково 30 тисяч щомісячно відповідно до постанови КМУ «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 №168. Йдеться про: військових Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових прокурорів Офісу Генерального прокурора, співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони, керівництва управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських.

Згідно з документом, таким категоріям, окрім строковиків, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень. Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або в заходах з «національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується до 100 тисяч в розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких заходах. На відміну від загального збільшення виплат, це рішення стосується і військових строкової служби. Виплати проводять за наказами командування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти отримують контузії під час зйомок в агітаційних роликах Кремля.