Чверть мільярда не зрозуміло звідки. Голова НАЗК розповів про найбільш кричущі порушення в деклараціях

Голова НАЗК Віктор Павлущик розповів, що багато цікавого можна було побачити у деклараціях за 2022 та 2023 роки

Павлущик: Після відновлення декларування багато цікавого можна було побачити

У деклараціях за 2022 та 2023 роки Національне агентство з запобігання корупції виявило багато випадків порушень. Наприклад, заступник начальника відділу Закарпатської митниці не підтвердив походження своїх готівкових коштів сумою понад 13,3 млн грн. Про це розповів голова НАЗК Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

«Після відновлення декларування багато цікавого можна було побачити особливо у деклараціях за 2022 та 2023 роки. Повні перевірки показали багато яскравих випадків», – розповів голова НАЗК.

Павлущик пригадав, як заступник начальника відділу Закарпатської митниці не підтвердив походження готівки члена сім’ї сумою понад 272,66 млн грн. Також і своїх коштів на понад 13,3 млн грн.

Павлущик розповів і про колишнього заступника голови Дніпропетровської обладміністрації: «Вказав у декларації про позичені третім особам 130 млн грн і пояснив, що такі кошти є його правом вимоги та зобов’язанням щодо передачі йому криптоактивів, при цьому жодного підтвердного документа не надав».

Держслужбовець повідомив, що правоохоронці вже передали до суду кілька кримінальних справ за результатами розслідувань.

«На розгляд суду Нацполіцією України вже скеровано три кримінальні провадження з обвинувальним актом за матеріалами проведених повних перевірок. Зокрема, стосовно начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за незаконне збагачення на суму 5,6 млн грн та недостовірне декларування на суму 6,2 млн грн. Стосовно начальника відділу Золотоніської райадміністрації за недекларування фінансових зобов’язань на загальну суму 4,2 млн грн та за обвинуваченням працівника Центру надання адміністративних послуг Святошинської райадміністрації Києва у недекларуванні квартири на суму 1,5 млн грн», – розповів Віктор Павлущик.

Також голова НАЗК зауважив, що Державним бюро розслідувань скеровано до суду кримінальне провадження щодо заступника начальника управління ГУ ДПС у Волинській області. Він не задекларував будинок, у якому проживав разом з сім’єю та дані про вартість автомобілів сумою 2,9 млн грн.

Віктор Павлущик додав, що найчастіше НАЗК зіштовхується з банальними помилками при заповненні декларацій. Це відволікає працівників агентства, адже змушує витрачати час на їхню перевірку:

«Наприклад, людина копіює реєстраційний номер об’єкта і вставляє його в графу щодо вартості. Звісно ж, реєстр в автоматичному режимі присвоює цій декларації величезний рейтинг ризикованості, бо виходить, що земельна ділянка вартує 11-значну суму. Часто декларанти помиляються у кількості нулів при зазначенні вартості об’єктів або вказують вартість з копійками без коми, і об’єкт, який коштує 1 млн грн, декларується за 10, а то і 100 млн грн при нестачі коштів на це. Система, звісно, бачить розбіжність і присвоює значний показник рейтингу ризику такій декларації».

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій.