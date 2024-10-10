Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чверть мільярда не зрозуміло звідки. Голова НАЗК розповів про найбільш кричущі порушення в деклараціях

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чверть мільярда не зрозуміло звідки. Голова НАЗК розповів про найбільш кричущі порушення в деклараціях
Голова НАЗК Віктор Павлущик розповів, що багато цікавого можна було побачити у деклараціях за 2022 та 2023 роки
фото з відкритих джерел

Павлущик: Після відновлення декларування багато цікавого можна було побачити

У деклараціях за 2022 та 2023 роки Національне агентство з запобігання корупції виявило багато випадків порушень. Наприклад, заступник начальника відділу Закарпатської митниці не підтвердив походження своїх готівкових коштів сумою понад 13,3 млн грн. Про це розповів голова НАЗК Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому».

«Після відновлення декларування багато цікавого можна було побачити особливо у деклараціях за 2022 та 2023 роки. Повні перевірки показали багато яскравих випадків», – розповів голова НАЗК.

Павлущик пригадав, як заступник начальника відділу Закарпатської митниці не підтвердив походження готівки члена сім’ї сумою понад 272,66 млн грн. Також і своїх коштів на понад 13,3 млн грн.

Павлущик розповів і про колишнього заступника голови Дніпропетровської обладміністрації: «Вказав у декларації про позичені третім особам 130 млн грн і пояснив, що такі кошти є його правом вимоги та зобов’язанням щодо передачі йому криптоактивів, при цьому жодного підтвердного документа не надав».

Держслужбовець повідомив, що правоохоронці вже передали до суду кілька кримінальних справ за результатами розслідувань.

«На розгляд суду Нацполіцією України вже скеровано три кримінальні провадження з обвинувальним актом за матеріалами проведених повних перевірок. Зокрема, стосовно начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за незаконне збагачення на суму 5,6 млн грн та недостовірне декларування на суму 6,2 млн грн. Стосовно начальника відділу Золотоніської райадміністрації за недекларування фінансових зобов’язань на загальну суму 4,2 млн грн та за обвинуваченням працівника Центру надання адміністративних послуг Святошинської райадміністрації Києва у недекларуванні квартири на суму 1,5 млн грн», – розповів Віктор Павлущик.

Також голова НАЗК зауважив, що Державним бюро розслідувань скеровано до суду кримінальне провадження щодо заступника начальника управління ГУ ДПС у Волинській області. Він не задекларував будинок, у якому проживав разом з сім’єю та дані про вартість автомобілів сумою 2,9 млн грн.

Віктор Павлущик додав, що найчастіше НАЗК зіштовхується з банальними помилками при заповненні декларацій. Це відволікає працівників агентства, адже змушує витрачати час на їхню перевірку:

«Наприклад, людина копіює реєстраційний номер об’єкта і вставляє його в графу щодо вартості. Звісно ж, реєстр в автоматичному режимі присвоює цій декларації величезний рейтинг ризикованості, бо виходить, що земельна ділянка вартує 11-значну суму. Часто декларанти помиляються у кількості нулів при зазначенні вартості об’єктів або вказують вартість з копійками без коми, і об’єкт, який коштує 1 млн грн, декларується за 10, а то і 100 млн грн при нестачі коштів на це. Система, звісно, бачить розбіжність і присвоює значний показник рейтингу ризику такій декларації».

Нагадаємо, 5 вересня 2023 року Верховна Рада голосувала за законопроєкт №9534 про е-декларування. Закон ухвалений, передбачено покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій.

Читайте також:

Теги: політика декларація чиновник НАЗК Україна Віктор Павлущик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання
Українська економіка знекровлюється. І ось чому
8 жовтня, 17:05
Поліція переконала сім’ю яка ховала дітей виїхати з Гірника
Діти на лінії фронту. Порятунок проти волі батьків (репортаж) Соціум
3 жовтня, 09:25
Історія українського кіно починається з 1893 року
День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти
14 вересня, 09:54
Росія завжди погрожує, коли Захід може прийняти успішне рішення
Ядерні погрози Путіна: Центр протидії дезінформації повідомив, що вони означають
14 вересня, 14:16
Росіяни давали полоненим на обід три хвилини
Молився перед походом до їдальні: військовий розповів про тортури в російському полоні
15 вересня, 20:52
Чубаров наголосив, що обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу
19 вересня, 17:29
Українські військові на бойовому чергуванні
Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію – FAZ
19 вересня, 17:52
Ворог атакує на багатьох ділянках фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року
28 вересня, 00:00
67 БпЛА Росія нібито знищила над територією Волгоградської області
Тривожна ніч у РФ: безпілотники атакували сім областей
29 вересня, 07:58

Політика

Зеленський розповів, коли буде план для проведення наступного Саміту миру
Зеленський розповів, коли буде план для проведення наступного Саміту миру
Чверть мільярда не зрозуміло звідки. Голова НАЗК розповів про найбільш кричущі порушення в деклараціях
Чверть мільярда не зрозуміло звідки. Голова НАЗК розповів про найбільш кричущі порушення в деклараціях
Зеленський зустрівся із Залужним (фото)
Зеленський зустрівся із Залужним (фото)
Путін їде до Туркменістану: реакція українського МЗС
Путін їде до Туркменістану: реакція українського МЗС
Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги
Зеленський представив Макрону деталі плану перемоги
Голова НАЗК потішив держслужбовців: декларації будуть заповнюватися удвічі швидше
Голова НАЗК потішив держслужбовців: декларації будуть заповнюватися удвічі швидше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
67K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
48K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
30K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
16K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua