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«Укрзалізниця» зафіксувала вже декілька рекордів з вантажних перевезень

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» зафіксувала вже декілька рекордів з вантажних перевезень
Перше півріччя «Укрзалізниця» закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн
фото з відкритих джерел

У лідерах з експорту вантажів залізницею – аграрії та металурги

Протягом дев’яти місяців поточного року залізницею перевезено 131,9 млн тонн вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік. Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев’ять місяців залізничним транспортом за воєнний час. Так само рекордним є і показник перевезення вантажів в експортному сполученні. Зокрема, у січні-вересні залізницею експортовано 63,9 млн тонн вантажів, що на 66,4% перевищує показник аналогічного періоду торік. Про це розповів заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов під час засідання Експортного офісу при «Укрзалізниці».

Є і ще два рекорди за підсумками вересня: так, за дев’ять місяців перевезено 30,1 млн т зернових вантажів, із них на експорт – 25,8 млн тонн.

«Це історичний рекорд з перевезення зернових вантажів за дев’ять місяців, як в загальному обсязі, так і на експорт», – наголосив представник «Укрзалізниці».

Перевезення на експорт руди за дев’ять місяців становило 25,2 млн тонн: обсяг зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Також демонструє збільшення і перевезення чорних металів: за дев’ять місяців їх транспортовано майже 4 млн тонн, це на 18,5% більше, ніж торік.

Нагадаємо: перше півріччя «Укрзалізниця» закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн. Втім, пізніше керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 мільярди гривень. Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив.

Натомість запропонував «гармонізувати» тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

У свою чергу виробники будівельних матеріалів заявили, що у випадку гармонізації тарифів, вартість будівельних матеріалів в Україні стрімко зросте.

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Теги: тарифи експорт Укрзалізниця технології перевезення

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