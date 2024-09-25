Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти
У вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже проведено у пунктах перетину кордону ряд результативних спільних заходів
фото з відкритих джерел

Гетманцев: «За допомогою кількох кнопок калькулятора Casio можна визначити мінімальний дохід перевізника»

Державна податкова служба України налагодила механізм взаємодії із Державною прикордонною службою, тепер податківці можуть визначити мінімальний дохід підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення, а також суму невиданих ними розрахункових документів. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, завдяки цьому механізму взаємодії податківці тепер мають інформацію про транспортні засоби та про кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, а також інші деталі подорожей.

«За допомогою кількох кнопок калькулятора Casio це дає змогу визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму невиданих ним розрахункових документів», – зазначив він.


Гетманцев також повідомив, що у вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже проведено у пунктах перетину кордону ряд результативних спільних заходів та виявлено факти недотримання порядку проведення розрахунків та відсутність ліцензії на право здійснення перевезень.

«Далі – справа техніки», – зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році.  

Народний депутат України від «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що закон про підвищення податків після ухвалення і опублікування набере чинності «заднім числом», а саме 1 жовтня. Нардепка наголосила, що без підвищення податків Україна не матиме можливості профінансувати утримання військовослужбовців, придбання зброї та виплати сім’ям загиблих воїнів.

 

Читайте також:

Теги: податки перевезення Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«На державну службу керівного складу має мати право працевлаштуватися лише людина, яка служила в армії»
Економічне бронювання. Чи є можливість зробити все справедливо?
18 вересня, 19:49
Тиск БЕБ на бізнес триває, зокрема на компанії, які будують захисні фортифікації для ЗСУ та укриття для цивільних
Під роздачу силовиків потрапило підприємство, яке будує захисні фортифікації для ЗСУ
16 вересня, 19:30
Україна має досвід стабілізації і скорочення рівня державного боргу після гарячої фази війни на Донбасі у 2014-2015 роках
Державний борг України від початку війни збільшився удвічі: Гетманцев оцінив ситуацію
1 вересня, 15:43
93 млрд грн склав чистий прибуток банків після оподаткування
Названо першу десятку українських банків за прибутком
6 вересня, 10:00
Основні збитки «Укрзалізниці» формують якраз не вантажні перевезення, рентабельність яких у 2023 році становила плюс 27%, а пасажирські, збиток від яких у 2024 році може скласти 20 мільярдів гривень
Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
3 вересня, 12:10
Денні гості в швейцарському Церматті повинні будуть заплатити
Відомий курорт у Швейцарії вводить нове правило для «одноденних» туристів
3 вересня, 06:00
Збитковість вагонного бізнесу «Укрзалізниці» лягає на всіх вантажовласників
Голова Федерації металургів пояснив, чому «уніфікація» тарифів «Укрзалізниці» є маніпуляцією
6 вересня, 11:13
Загальний обсяг перевезень «Укрзалізниці» за 7 місяців цього року зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року
Глава Федерації роботодавців транспорту розкритикував керівництво «Укрзалізниці» за заяви про «збиткові вантажі»
9 вересня, 14:49
«Укрзалізниця» оновлює тарифи на перевезення вантажів
«Укрзалізниця» підвищить тарифи вже цього року: подробиці від Forbes
17 вересня, 13:02

Економіка

Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти
Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти
Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат
Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат
«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте: нардепка назвала дату
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте: нардепка назвала дату
Два майори, одна Доліна і багато фалоімітаторів. Як росіяни задонатили $1 млрд на ЗСУ
Два майори, одна Доліна і багато фалоімітаторів. Як росіяни задонатили $1 млрд на ЗСУ
«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ
«Укрзалізниця» має відмовитися від «зрівнялівки» тарифів і запровадити європейський ринковий підхід – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
22K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
15K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s
11K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8921
Правоохоронці провели обшуки в будинку Артема Мілевського (відео)
8746
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState

Новини

Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua