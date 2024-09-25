Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти

У вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже проведено у пунктах перетину кордону ряд результативних спільних заходів

Гетманцев: «За допомогою кількох кнопок калькулятора Casio можна визначити мінімальний дохід перевізника»

Державна податкова служба України налагодила механізм взаємодії із Державною прикордонною службою, тепер податківці можуть визначити мінімальний дохід підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення, а також суму невиданих ними розрахункових документів. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, завдяки цьому механізму взаємодії податківці тепер мають інформацію про транспортні засоби та про кількість пасажирів, які перетнули державний кордон, а також інші деталі подорожей.

«За допомогою кількох кнопок калькулятора Casio це дає змогу визначити мінімальний дохід перевізника від наданих послуг, а також суму невиданих ним розрахункових документів», – зазначив він.



Гетманцев також повідомив, що у вересні 2024 року Державною податковою службою спільно з Державною прикордонною службою вже проведено у пунктах перетину кордону ряд результативних спільних заходів та виявлено факти недотримання порядку проведення розрахунків та відсутність ліцензії на право здійснення перевезень.

«Далі – справа техніки», – зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році.

Народний депутат України від «Слуги народу», заступниця голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що закон про підвищення податків після ухвалення і опублікування набере чинності «заднім числом», а саме 1 жовтня. Нардепка наголосила, що без підвищення податків Україна не матиме можливості профінансувати утримання військовослужбовців, придбання зброї та виплати сім’ям загиблих воїнів.