Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів
Ремонтні роботи дадуть змогу пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період
фото з відкритих джерел

Через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів зміниться розклад руху низки поїздів

«Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів із 13 до 30 жовтня. У цей період кінцевими станціями для деяких маршрутів поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин. Про це повідомляє пресслужба компанія.

Як ідеться в повідомленні компанії, Івано-Франківськ із 14 до 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для таких поїздів: №6/5 Запоріжжя – Ясіня, №15/16 Харків – Ясіня, №193/194 Кривий Ріг – Ясіня, №26/25 Одеса – Ясіня, №95/96 Київ – Рахів, №143/144 Суми – Рахів і №255/256 Київ – Рахів.

Уточнюється, що для більш зручного прибуття пасажирів до Івано-Франківська на період ремонту поїзд №255/256 Київ – Рахів прибуватиме до Івано-Франківська о 05:13 (замість 03:42).

Чернівці з 14 до 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ – Рахів.

Поїзд №55/56 Київ - Чернівці курсуватиме відправленням із Києва з 13 до 30 жовтня о 15:58, прямуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме до Коломиї о 06:04 та до Чернівців – о 07:42. Зворотно поїзд вирушатиме з Чернівців із 14 до 31 жовтня о 17:38, прибуватиме до Коломиї о 18:58 і далі прямуватиме за звичним графіком до столиці.

Коломия з 14 до 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ – Ясіня.

Делятин із 14 до 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїздів № 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче та № 6402/6403 Івано-Франківськ – Ворохта.

На період із 14 до 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия – Ділове скасовується.

Залізничники наголошують, що ці ремонтні роботи дадуть змогу пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період, тож просять пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляє про відновлення руху поїздів на ділянці між станцією Долинська та Миколаєвом, яка була тимчасово закрита через російський обстріл у ніч на 30 вересня.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

До слова, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».

Теги: Укрзалізниця потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тариф на перевезення має формуватися, виходячи з собівартості цього перевезення, тобто, вартості перевезення для «Укрзалізниці»
Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами – експерт
Сьогодні, 13:17
Україна попри війну залишається перспективною країною для побудови диверсифікаційного сполучення між Азією та країнами ЄС
Україна із Польщею розвиватимуть змішані перевезення до Азії
24 вересня, 15:44
«Укрзалізниця» подала до уряду план підвищення тарифів на перевезення
«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
24 вересня, 12:39
16 поїздів «Укрзалізниці» обладнані системами доступу до інтернету
«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті
20 вересня, 16:55
Пісня Монатіка звучатиме для пасажирів під час прибуття і відправлення потягу Київ-Одеса
Потяг Київ-Одеса прибуватиме та рушатиме під хіт Монатіка
19 вересня, 07:35
Керівництву «Укрзалізниці» варто ще раз порахувати, які вантажі вважати «збитковими»
Залізничні перевезення зерна і руди мають різну собівартість, тож тарифи не можуть бути однаковими – ФРТУ
17 вересня, 14:30
У результаті пожежі вогнем пошкоджено моторну частину потяга
На Рівненщині горів пасажирський потяг
14 вересня, 20:52
Як каже нардепка, «Укрзалізниця» не поспішає виходити в публічну дискусію, у тому числі – оприлюднювати цифри своєї діяльності
Нардеп: «Укрзалізниця» має оприлюднювати фінансові результати і обговорювати тарифоутворення з бізнесом
11 вересня, 12:35
Загальний обсяг перевезень «Укрзалізниці» за 7 місяців цього року зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року
Глава Федерації роботодавців транспорту розкритикував керівництво «Укрзалізниці» за заяви про «збиткові вантажі»
9 вересня, 14:49

Бізнес

«Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів
«Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів
«Нова пошта» скасувала плату за одну зі своїх популярних послуг
«Нова пошта» скасувала плату за одну зі своїх популярних послуг
Податкова донарахувала продавцям електроніки понад 2 млрд грн податків
Податкова донарахувала продавцям електроніки понад 2 млрд грн податків
Ремонт «Охматдиту» відкладено до весни: консервація обійдеться у 9,5 млн
Ремонт «Охматдиту» відкладено до весни: консервація обійдеться у 9,5 млн
На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі
На аукціоні продано 245 АЗС Коломойського. Власником стала маловідома компанія: деталі
Податкова змінила правила гри для інтернет-провайдерів: як тепер працює ринок
Податкова змінила правила гри для інтернет-провайдерів: як тепер працює ринок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
20K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
17K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
15K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9001
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua