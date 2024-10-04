Через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів зміниться розклад руху низки поїздів

«Укрзалізниця» змінила розклад руху низки поїздів через ремонтні роботи колії на ділянці Івано-Франківськ – Рахів із 13 до 30 жовтня. У цей період кінцевими станціями для деяких маршрутів поїздів стануть Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці та Делятин. Про це повідомляє пресслужба компанія.

Як ідеться в повідомленні компанії, Івано-Франківськ із 14 до 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для таких поїздів: №6/5 Запоріжжя – Ясіня, №15/16 Харків – Ясіня, №193/194 Кривий Ріг – Ясіня, №26/25 Одеса – Ясіня, №95/96 Київ – Рахів, №143/144 Суми – Рахів і №255/256 Київ – Рахів.

Уточнюється, що для більш зручного прибуття пасажирів до Івано-Франківська на період ремонту поїзд №255/256 Київ – Рахів прибуватиме до Івано-Франківська о 05:13 (замість 03:42).

Чернівці з 14 до 31 жовтня стануть кінцевою зупинкою для поїзда №55/56 Київ – Рахів.

Поїзд №55/56 Київ - Чернівці курсуватиме відправленням із Києва з 13 до 30 жовтня о 15:58, прямуватиме до Івано-Франківська звичним графіком, прибуватиме до Коломиї о 06:04 та до Чернівців – о 07:42. Зворотно поїзд вирушатиме з Чернівців із 14 до 31 жовтня о 17:38, прибуватиме до Коломиї о 18:58 і далі прямуватиме за звичним графіком до столиці.

Коломия з 14 до 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїзда №357/358 Київ – Ясіня.

Делятин із 14 до 31 жовтня стане кінцевою зупинкою для поїздів № 6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче та № 6402/6403 Івано-Франківськ – Ворохта.

На період із 14 до 31 жовтня приміський поїзд № 6441/6442 Коломия – Ділове скасовується.

Залізничники наголошують, що ці ремонтні роботи дадуть змогу пришвидшити низку рейсів гірського напрямку в зимовий період, тож просять пасажирів врахувати ці зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляє про відновлення руху поїздів на ділянці між станцією Долинська та Миколаєвом, яка була тимчасово закрита через російський обстріл у ніч на 30 вересня.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

До слова, 219,82 млрд грн доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Серед лідерів – «Укрзалізниця» та «Нова пошта».