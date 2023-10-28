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Які галузі потерпають від дефіциту кадрів: дані Держслужби зайнятості

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Які галузі потерпають від дефіциту кадрів: дані Держслужби зайнятості
Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві
фото з відкритих джерел

Найбільший попит на ринку праці зберігається на представників робітничих професій та сфери торгівлі

В Україні активізувався ринок праці. Так, нині на одне робоче в середньому претендують дві оосби, хоча на аналогічну дату минулого року кандидатів було дев’ять. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Державного центру зайнятості. 

Зазначається, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві.

«У Львівській області та в Києві кількість вакансій суттєво перевищує кількість осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості», – йдеться в повідомленні.

Починаючи з весни на ринку праці відбувається поступове зростання кількості вакансій, при чому як на сайтах пошуку роботи, так і в службі зайнятості.

Так, у вересні 2023 року в базі даних Держслужби зайнятості налічувалося 103 тис. вакансій, а в липні – 83 тис. Зростання попиту роботодавців на працівників свідчить про поступове відновлення економічної активності, поянюють експерти.

Найбільша кількість вакансій зареєстрована у службі зайнятості Києва та Львівської області – по 11 тис. вакансій, Дніпропетровської області – 5 тис., Київської – 4 тис., Одеської – 4 тис.

Найбільший попит на ринку праці зберігається на представників робітничих професій та сфери торгівлі.

Найбільше  вакансій налічувалося: на підприємствах переробної промисловості (20%); в оптовій та роздрібній торгівлі (16%); у сфері освіти (10%); на транспорті та пошті (10%); у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8%).

Зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється нестача кадрів за окремими професіями, як-от вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог – дефіцит очікується на рівні 14%.

Дефіцит працівників сфери торгівлі та послуг – 15%. Це стосується таких категорій професій: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, кухар, охоронець, офіціант, бармен, бариста, молодша медична сестра, соціальний працівник, перукар.

Дефіцит робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин оцінюється у 18%; кваліфікованих робітників з інструментом – 21%.

Раніше повідомлялося, що найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці. 

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Теги: праця Держслужба праці гроші

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