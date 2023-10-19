Міністр праці Німеччини вирішив знайти роботу тисячам українців

Міністр праці Німеччини вважає, що біженців мають брати на роботу навіть без гарного знання мови

Сотні тисяч біженців могли б працювати в Німеччині, але шлях до отримання роботи часто виявляється довгим. Тепер Федеральний уряд та Федеральне агентство зайнятості хочуть значно прискорити процес працевлаштування, пише Aussiedlerbote.

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Федеральний міністр праці Хубертус Хайль хоче якнайшвидше працевлаштувати сотні тисяч біженців, які мають перспективи залишитися в Німеччині. Хайль оголосив у Берліні, що основну увагу буде приділено швидшому працевлаштуванню українців, що втікали, а також вихідців з інших країн.

Для цього Хайль хоче призначити Даніеля Терценбаха, виконавчого директора Федерального агентства зайнятості, спеціальним представником федерального уряду з питань інтеграції біженців на ринку праці. Відповідну пропозицію він хоче внести на розгляд федерального кабінету міністрів. Терценбах сказав: «Турбо приходить у потрібний час».

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За словами Хайля, понад 100 тис. біженців з України нещодавно пройшли інтеграційний курс із оволодіння мовою. «Ще 100 тис. осіб пройдуть цей курс у найближчі кілька місяців». Крім того, за його словами, існує близько 200 тис. осіб з інших країн походження, для яких діє аналогічний підхід. «Таким чином, йдеться про потенціал для нашого ринку праці в розмірі близько 400 тис. осіб», – сказав Хейл. «Ми хочемо і швидше виводитимемо цих людей з аудиторій інтеграційних курсів на робочі місця».

Для прискорення інтеграції ринку праці біженці регулярно запрошуватимуться центрами зайнятості. Щільність контактів має цілеспрямовано збільшуватися. Індивідуальні плани співробітництва повинні також включати такі кроки, як підвищення кваліфікації на додаток до працевлаштування або подальше вивчення мови. Тим, хто не співпрацює, слід остерігатися скорочення доходів громадянина.

Хайль також хоче переконати бізнес-спільноту взяти активнішу участь у цьому процесі. Компанії мають брати на роботу та підвищувати кваліфікацію біженців навіть без гарного знання німецької мови. Необхідно також залучати організації мігрантів та інших учасників.

До слова, українські біженці у Німеччині отримують допомогу з безробіття від Jobcenter. Але ця установа також оплачує оренду житла та надає кошти на перше облаштування житла. Про це йдеться на сайті ukrainianingermany.de.

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Житло у Німеччині орендарі найчастіше отримують без меблів, тому заїжджати доводиться у практично пусту квартиру. Оскільки Джобцентр оплачує нагальні потреби людей із низьким рівнем доходу чи без нього, то до переліку видів підтримки входить і одноразова допомога на облаштування на новому місці. За гроші у вигляді готівки чи у вигляді сертифікату можна придбати базові меблі, побутову техніку чи матеріали для ремонту.