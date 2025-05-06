Названо найдоходніші медичні компанії України

Половина установ з найбільшими доходами – це мережі лабораторій

Компанія «Добробут-Поліклініка» за 2023–2024 роки отримала сукупно 5,7 млрд грн виручки. Мережа клінік, яка надає послуги від консультацій до складних хірургічних операцій і стаціонарного лікування, стала найдоходнішою у своїй галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

Другу і третю позицію посіли найбільші лабораторні мережі – «Діла» (4,85 млрд грн) та «Сінево Україна» (4,29 млрд грн).

На четвертому місці опинилася компанія «Медичний дім Odrex». Це найбільша приватна клініка південного регіону із сукупним доходом за два роки у 1,92 млрд грн. Приватний медичний центр надає хірургічну допомогу, має власний стаціонар та ряд спеціалізованих відділень.

До першої п’ятірки також входить «Біофарма Плазма» (близько 1,53 млрд грн доходу). Приватний центр крові займається заготівлею плазми, а також спеціалізується на виробництві плазми для виготовлення препаратів крові.

Шосту позицію посіла лабораторія «Ескулаб» (1,49 млрд грн), сьому – «Сінево Схід» (1,46 млрд грн) та восьму – CSD Lab (1,46 млрд грн).

Девʼяте місце отримала Medix-Ray International Group (1,23 млрд грн) – це мережа приватних медичних центрів променевої діагностики, які оснащені обладнанням для проведення магнітно-резонансної та компʼютерної томографії, а також рентген-апаратами. Дохід компанії у 2024 р. збільшився трохи більше ніж на 15% в порівнянні із 2023 р.

На десятій позиції – ТОВ «Капитал», відоме як універсальна клініка «Оберіг» (1,16 млрд грн доходу). Там виконуються складні хірургічні втручання, працює онкологічне та кардіологічне відділення. Значна частина доходу установи – це оплата коштовних операцій, зокрема за державною програмою.

Станом на кінець квітня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 7768 приватних медичних закладів, які здійснюють діяльність у сфері лікарняних послуг, загальної та спеціалізованої медичної практики, а також інших медичних послуг. За даними фінансової звітності компаній, які виконали обов’язок щодо подання звітів, загальний дохід цих медичних закладів склав близько 45,7 млрд грн за 2023 рік та близько 64,7 млрд грн за 2024 рік.

Найдоходніші приватні медичні заклади України фото: YouControl

Нагадаємо, на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», пошкодженої внаслідок російського ракетного удару, вже витрачено 36,2 млн грн.

Як повідомлялося, 23 квітня у Києві відбулося офіційне відкриття відділу нефрології та діалізу поліклініки НДСЛ «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України.

До слова, у Львові лікарі прооперували дівчинку, які було лише три місяці, і яку ледве не задушила пухлина легені.