США розглядають спільний бізнес з Росією після підписання угоди про мир – Bloomberg

Росія сподівається на співпрацю з США і у разі зриву угоди про мир

У РФ вже готують пропозиції, які, на їхню думку, можуть зацікавити Вашингтон, зокрема й щодо зняття частини санкцій

Спільні проєкти в Арктиці, а також співпраця в нафтовій, газовій галузях і в сфері рідкісноземельних мінералів із російських родовищ розглядаються як потенційні напрями партнерства між росією та США після укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, такі проєкти планується запропонувати у межах мирної угоди, яка включатиме економічну співпрацю між країнами.

За інформацією Bloomberg, Росія отримала додаткове натхнення після заяв Дональда Трампа про можливість укладення економічних угод після завершення війни. У зв'язку з цим у РФ вже готують пропозиції, які, на їхню думку, можуть зацікавити Вашингтон, зокрема й щодо зняття частини санкцій.

Збір пропозицій координує Кирило Дмитрієв, уповноважений Володимира Путіна з економічних питань, який, за даними видання, став одним із ключових комунікаторів із Білим домом.

Водночас джерела зазначають, що прямі переговори про такі проєкти наразі не ведуться, оскільки на шляху до відновлення економічної співпраці стоять серйозні перешкоди – серед них діючі санкції США та союзників, а також небажання Кремля відкривати доступ іноземним інвесторам до стратегічних секторів економіки.

У публікації наголошується, що акцент на можливих бізнес-угодах, передусім в енергетичній сфері, відображає підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики, який базується на транзакційному принципі.

У разі реалізації таких домовленостей американські компанії могли б отримати важливу роль у постачанні російського та українського газу, нафти й електроенергії, у тому числі до Європи.

Водночас деякі російські посадовці, за даними джерел видання, сподіваються налагодити економічне партнерство зі США навіть у разі зриву переговорів про припинення війни в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

За його словами, сторони «дуже близькі до домовленості», і зараз необхідна зустріч на найвищому рівні, щоб остаточно завершити конфлікт. Він зазначив, що «більшість ключових пунктів уже погоджено».