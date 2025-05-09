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Кого роботодавці готові найняти на роботу? Дослідження зафіксувало неочікуваний тренд

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Кого роботодавці готові найняти на роботу? Дослідження зафіксувало неочікуваний тренд
25% вакансій розраховані на студентів
фото з відкритих джерел

За результатами дослідження, українські роботодавці готові найняти людину без досвіду майже на половину вакансій

У квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 тис. вакансій. Майже на половину з них роботодавці готові найняти людину без досвіду. 25% пропозицій роботи, які підходять для студентів. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на дослідження ринку праці від Work.ua за результатами квітня 2025 року.

У квітні кількість вакансій на Work.ua вперше за пʼять місяців перетнула позначку в 100 тис. вакансій. Роботодавці розмістили 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні.

Кого роботодавці готові найняти на роботу? Дослідження зафіксувало неочікуваний тренд фото 1
фото: Work.ua

Натомість ситуація з вакансіями у регіонах є несиметричною. Найбільший приріст роботи відбувся в Кіровоградській (+13% до березня), Чернігівській (+10%), Волинській (+9%), Одеській (+7%) і Хмельницькій (+6%) областях. Натомість у прифронтових регіонах вакансій стало менше:

  • Херсонська (-17%);
  • Донецька (-4%);
  • Запорізька (-3%);
  • Сумська (-1%).

Лідерами серед областей за кількістю вакансій стали: Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.

Кого роботодавці готові найняти на роботу? Дослідження зафіксувало неочікуваний тренд фото 2
фото: Work.ua

У квітні в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій підходять і для новачків. Для порівняння, рік тому таких було 39%. Імовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.

Ще одна тенденція – збільшення кількості роботи для студентів. На 25% вакансій компанії готові наймати людей, що паралельно здобувають освіту.

Кого роботодавці готові найняти на роботу? Дослідження зафіксувало неочікуваний тренд фото 3
фото: Work.ua

А от дистанційна робота як інструмент залучення більшої кількості кандидатів, здається, не послуговується таким великим попитом серед роботодавців. У квітні кількість віддалених вакансій зросла лише на 1%.

Також від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком – показник зріс до 24 500 грн.

Зокрема, виріс дохід у категоріях:

  • «Транспорт, автобізнес» – 35 000 грн, +8% до березня;
  • «Продаж, закупівля» – 32 500 грн, +5%;
  • «Юриспруденція» – 25 000 грн, +5%;
  • «Страхування» – 25 975 грн, +4%.

Як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції.

Нагадаємо, що з початку відкриття першого центру  рекрутингу української армії у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БпЛА. 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони, вирішили обрати саме цей напрямок.

Також цьогоріч закрилось на 37 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч. Закриттів побільшало на 44% порівняно з тим самим періодом 2024 року.

До слова нове дослідження, проведене вченими з престижного Королівського коледжу Лондона, пролило світло на одну із прихованих небезпек сучасного способу життя. Виявляється, робота у нічну зміну, що призводить до збою циркадних ритмів, може прискорювати процес старіння м'язової тканини.

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Теги: ринок робота

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