Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»

Більшість українців висловилися за те, щоби замінити герб на щиті на тризуб

Завтра публічно буде обговорено етапи, фінансування, виклики та рішення, інші деталі історичного проєкту

Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначається, 13 липня о 13.00 в Національному музеї історії України у Другій світовій війні пройде брифінг, присвячений реалізації проєкту – встановленню тризуба на щиті монумента «Батьківщина-мати».

«Подія має велике історичне значення, українці продовжують позбавлятися від радянських символів. В Україні триває процес подолання наслідків комунізації та русифікації. Окрім того, 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб в додатку «Дія». Опитування відбулося минулого року», – зауважили у Мінкульті.

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Зазначається, що завтра публічно обговорять етапи, фінансування, виклики та рішення, інші деталі історичного проєкту.

«Батьківщина-мати» – монументальна скульптура, яка була відкрита у Києві на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі. Загальна висота монумента разом з постаментом – 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) – 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.

Нагадаємо, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.