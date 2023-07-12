Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»
Завтра публічно буде обговорено етапи, фінансування, виклики та рішення, інші деталі історичного проєкту
Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначається, 13 липня о 13.00 в Національному музеї історії України у Другій світовій війні пройде брифінг, присвячений реалізації проєкту – встановленню тризуба на щиті монумента «Батьківщина-мати».
«Подія має велике історичне значення, українці продовжують позбавлятися від радянських символів. В Україні триває процес подолання наслідків комунізації та русифікації. Окрім того, 85% – респондентів проголосували за заміну герба СРСР на тризуб в додатку «Дія». Опитування відбулося минулого року», – зауважили у Мінкульті.
Зазначається, що завтра публічно обговорять етапи, фінансування, виклики та рішення, інші деталі історичного проєкту.
«Батьківщина-мати» – монументальна скульптура, яка була відкрита у Києві на високому правому березі Дніпра у 1981 році. Вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.
Загальна висота монумента разом з постаментом – 102 метри, з них висота скульптури (від п'єдесталу до кінчика меча) – 62 метри. Статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн в одній руці та 13-тонний щит з гербом СРСР розміром 13 на 8 метрів в іншій. Вся споруда важить 450 тонн.
Нагадаємо, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.
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