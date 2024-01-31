Кому потрібна націоналізація «Київстару»? Колишній керівник компанії висунув версію

Чернишов: «Основною причиною того, що відбувається, є величезні залишки на рахунках Київстара в Україні»

Петро Чернишов, президент компанії «Київстар» з 2015 по 2018 рік, на своїй Facebook-сторінці опублікував допис, у якому висунув свою версію причин націоналізації «Київстару».

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«Роблю це з двох причин: по-перше, відбувається щось дуже тривожне, а по-друге, ця компанія мені дуже близька – я керував нею чотири роки. Знаю бізнес, співробітників, акціонерів, менеджмент, а також членів Наглядової Ради. Члени поважних організацій СУП, СЕО Клуб та й інших запитують мене, що відбувається з Київстаром?», – пояснив бізнесмен свій допис.

Чернишов зауважує, що 100% акцій «Київстару» належить голландській компанії VEON, акції якої, у свою чергу, торгуються на американській біржі NASDAQ і у Європі – на Euronext в Амстердамі. За посиланням можна побачити історію ціни акцій, і за словами Чернишова, там «усе сумно».

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«Що таке Київстар? Це №1 оператор зв'язку в країні – 24 мільйони клієнтів. Компанія втратила багато обладнання під час війни, але на звільнених територіях все відновила. Лише за минулий рік компанія інвестувала в Україну 250 млн доларів. Продажі компанії в 23-му році приблизно 35 млрд гривень, а на рахунках компанії в Україні знаходиться близько 18 мільярдів гривень (приблизно півмільярда доларів). І ось мені здається – ця остання цифра є причиною всього того дивного, що відбувається довкола Київстара», – наголошує експрезидент компанії.

Петро Чернишов розповів, що у липні відбулася зустріч Офісу Президента з бізнесом, де один із заступників (ймовірно, Ростислав Шурма) сказав, що готується націоналізація «Київстару». І причини для цього назвав дві:

VEON (голландська компанія) працює у Росії – через компанію Білайн; У «Київстар» є акціонер під санкціями.

«Перше в липні було правдою. Друге – нісенітниця: усі акції Київстара належать VEON, там, у свою чергу, є власник під назвою Letter One – і ось уже в ньому частка акцій належить росіянину Фрідману. Який під санкціями з самого початку війни. Усі його акції в Letter One заморожені, і він не має жодного впливу на управління VEON. З ним з початку війни ніхто з VEON не спілкується – це прямо заборонено умовами санкцій», – акцентує Чернишов.

Петро Чернишов наголошує, що рішення СБУ та Офісу Генпрокурора, щодо арешту акцій «Київстару», які належать Фрідману – у компанії не бачили, і так і не отримали доступ до нього. Менеджер зауважує, що цей факт є багатослівним, адже показує, як ставляться до прав інвесторів в Україні.

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Експрезидент мобільного оператора додав, що вже в листопаді заступник Офісу президента, на черговій зустрічі з бізнесом сказав, що націоналізація скоро почнеться.

«Я вважаю, що основною причиною того, що відбувається, є величезні залишки на рахунках Київстара в Україні (адже виплата дивідендів під час війни заборонена – вони й накопичилися). І є бажання деяких людей творчо «покерувати» цими грошима. Це лише я так думаю, і цілком можливо, що помиляюсь. Точно – дуже хочу помилитися!», – повідомив Петро Чернишов.

Експрезидент компанії додав, що продовжить висвітлювати дану тему, а саме на рахунок відсутності зв'язків голландської компанії та Росії; чому на його думку, керування державою «Київстаром» погіршить якість зв'язку та чим загрожує націоналізація.

Стало відомо, що lifecell перейде у власність французького мільярдера.

29 грудня 2023 року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ «Укртауер») французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.