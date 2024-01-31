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Кому потрібна націоналізація «Київстару»? Колишній керівник компанії висунув версію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кому потрібна націоналізація «Київстару»? Колишній керівник компанії висунув версію
Петро Чернишов вважає, що націоналізація може принести шкоду для інвестиційного клімату в Україні
фото з відкритих джерел

 Чернишов: «Основною причиною того, що відбувається, є величезні залишки на рахунках Київстара в Україні»

Петро Чернишов, президент компанії «Київстар» з 2015 по 2018 рік, на своїй Facebook-сторінці опублікував допис, у якому висунув свою версію причин націоналізації «Київстару».

«Роблю це з двох причин: по-перше, відбувається щось дуже тривожне, а по-друге, ця компанія мені дуже близька – я керував нею чотири роки. Знаю бізнес, співробітників, акціонерів, менеджмент, а також членів Наглядової Ради. Члени поважних організацій СУП, СЕО Клуб та й інших запитують мене, що відбувається з Київстаром?», – пояснив бізнесмен свій допис.

Чернишов зауважує, що 100% акцій «Київстару» належить голландській компанії VEON, акції якої, у свою чергу, торгуються на американській біржі NASDAQ і у Європі – на Euronext в Амстердамі. За посиланням можна побачити історію ціни акцій, і за словами Чернишова, там «усе сумно».

«Що таке Київстар? Це №1 оператор зв'язку в країні – 24 мільйони клієнтів. Компанія втратила багато обладнання під час війни, але на звільнених територіях все відновила. Лише за минулий рік компанія інвестувала в Україну 250 млн доларів. Продажі компанії в 23-му році приблизно 35 млрд гривень, а на рахунках компанії в Україні знаходиться близько 18 мільярдів гривень (приблизно півмільярда доларів). І ось мені здається – ця остання цифра є причиною всього того дивного, що відбувається довкола Київстара», – наголошує експрезидент компанії.

Петро Чернишов розповів, що у липні відбулася зустріч Офісу Президента з бізнесом, де один із заступників (ймовірно, Ростислав Шурма) сказав, що готується націоналізація «Київстару». І причини для цього назвав дві:

  1. VEON (голландська компанія) працює у Росії – через компанію Білайн;
  2. У «Київстар» є акціонер під санкціями.

«Перше в липні було правдою. Друге – нісенітниця: усі акції Київстара належать VEON, там, у свою чергу, є власник під назвою Letter One – і ось уже в ньому частка акцій належить росіянину Фрідману. Який під санкціями з самого початку війни. Усі його акції в Letter One заморожені, і він не має жодного впливу на управління VEON. З ним з початку війни ніхто з VEON не спілкується – це прямо заборонено умовами санкцій», – акцентує Чернишов.

Петро Чернишов наголошує, що рішення СБУ та Офісу Генпрокурора, щодо арешту акцій «Київстару», які належать Фрідману – у компанії не бачили, і так і не отримали доступ до нього. Менеджер зауважує, що цей факт є багатослівним, адже показує, як ставляться до прав інвесторів в Україні.

Експрезидент мобільного оператора додав, що вже в листопаді заступник Офісу президента, на черговій зустрічі з бізнесом сказав, що націоналізація скоро почнеться.

«Я вважаю, що основною причиною того, що відбувається, є величезні залишки на рахунках Київстара в Україні (адже виплата дивідендів під час війни заборонена – вони й накопичилися). І є бажання деяких людей творчо «покерувати» цими грошима. Це лише я так думаю, і цілком можливо, що помиляюсь. Точно – дуже хочу помилитися!», – повідомив Петро Чернишов.

Експрезидент компанії додав, що продовжить висвітлювати дану тему, а саме на рахунок відсутності зв'язків голландської компанії та Росії; чому на його думку, керування державою «Київстаром» погіршить якість зв'язку та чим загрожує націоналізація.

Стало відомо, що lifecell перейде у власність французького мільярдера.

29 грудня 2023 року турецька телекомунікаційна компанія Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ «Укртауер») французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля.

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Теги: Київстар президент Facebook прокурор бізнес

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