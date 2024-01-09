Помста за «Київстар»: хакери зламали московського інтернет-провайдера

Хакери заявили, що «М9ком» – це одна з розминочних атак перед реальним бада-бумом, який буде серйозною помстою за «Київстар»

Кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери. Про це повідомляють джерела «Главкома».

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Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д. Як наслідок – частина жителів москви залишилася без інтернету та ТБ.

А ще – кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими (посилання додається, відкривати через TOR).

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Хакери заявили, що «М9ком» – це одна з розминочних атак перед реальним бада-бумом, який буде серйозною помстою за «Київстар».

Раніше повідомлялося, що закери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти IT-інфраструктури ГК «Росводоканал». Зазначається, що внаслідок кібератаки вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів співробітників компанії.

Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.