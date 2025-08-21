Головна Країна Політика
Наглядова рада «Енергоатому» звільнила голову компанії Котіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наглядова рада «Енергоатому» звільнила голову компанії Котіна
Петра Котіна призначили виконувачем обов’язків голови правління новоствореного АТ НАЕК «Енергоатом» згідно з постановою Кабміну від 29 грудня 2023 року
Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, призначений виконувати обов’язки голови правління «Енергоатому»

Наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» задовольнила заяву в. о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. На цю посаду вже тимчасово призначили іншого фахівця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Ми висловлюємо вдячність пану Котіну за десятиліття відданої служби компанії та за забезпечення безпечної й ефективної роботи атомних електростанцій та інших об’єктів «Енергоатома», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою забезпечення безперервного та безперебійного управління «Енергоатомом», Павло Ковтонюк, який є генеральним директором Рівненської АЕС, призначений виконувати обов’язки голови правління.

«Пан Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду. Ми високо цінуємо його готовність взяти на себе виконання цих обов'язків. Крім того, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії», – йдеться у заяві.

Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні.

Зауважимо, експрезидента держпідприємства НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна призначили виконувачем обов’язків голови правління новоствореного АТ НАЕК Енергоатом згідно з постановою Кабміну № 1420 від 29 грудня 2023 року. Як президент «Енергоатома» Котін очолював компанію з квітня 2020 року.

До слова, президент «Енергоатому» Петро Котін в декларації за 2023 рік не вказав проживання у будинку в елітному селищі під Києвом, що раніше встановили у розслідуванні «Схеми». Журналісти виявили, що теща президента «Енергоатому» влітку 2023 року придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, і там оселився сам держпосадовець з родиною.

