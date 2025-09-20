Рекордно низькі ціни на ринку. Енергетичний експерт пояснив, що відбудося

Падіння цін на електроенергію у вересні відповідало прогнозам і ринковій логіці – Центр Разумкова

У вересні ціни на ринку «на добу наперед» (РДН) різко знизилися, що стало несподіванкою для частини трейдерів і призвело до значних фінансових втрат. Ситуацію пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, деякі трейдери не змогли правильно спрогнозувати динаміку цін, що була «абсолютно прогнозованою».

«Деякі трейдери на ринку електроенергії у своїх контрактах на вересень не змогли спрогнозувати те, що було абсолютно прогнозованим і тільки за половину вересня втратили майже 1 мільярд гривень», – зазначив він.

За словами експерта, помилкові очікування трейдерів були пов’язані з нещодавніми рішеннями.

«Чомусь у деяких гравців виникла ідея, що після підняття НКРЕКП у серпні граничних цін, ринкові ціни РДН будуть зростати, або як мінімум залишатимуться стабільними. Виходячи із своїх припущень низка трейдерів уклала контракти із НАЕК «Енергоатом» за ціною купівлі помітно меншою ніж була у серпні», – зауважив Омельченко.

Натомість ринок повів себе інакше – із початку вересня ціни на РДН почали різко знижуватися.

«То було очікувано, оскільки у цей період із одного боку, завершується ремонтна компанія Енергоатому, спадає спека що сприяє скороченню попиту, а із іншого – ще достатньо сонячних годин для СЕС», – пояснив Омельченко.

У цьому контексті експерт звернув увагу на дві особливості українського ринку. По-перше, високу конкуренцію: «В Україні 221 компанія має ліцензію на трейдинг електроенергією, 635 учасників активно працюють на платформах РДН/ВДР. Для порівняння: на біржі HUPX (Угорщина) – 115 компаній, на TGE (Польща) – 61, хоча польський ринок більший за український. За такої кількості учасників жоден трейдер чи постачальник не можуть займати монопольне положення.

І по-друге, ключову роль державних компаній.

«У 2024 році частка «Енергоатому» в генерації – 54%, сумарно державних компаній – 73%. У 2025 році ці показники залишаються на тому ж рівні (52% – «Енергоатом» за 8 міс). „Енергоатом“ контролює понад 40% ресурсу на вільному ринку (поза ПСО для населення). Аукціони «Енергоатому» на УЕБ є головним джерелом ресурсу та ціновим орієнтиром для всіх учасників ринку», – підкреслив Омельченко.

Раніше енергетичний експерт Андріан Прокіп пояснив рекордно низькі ціни на ринку електроенергії «на добу наперед» (РДН) надлишком пропозиції, зростанням потужностей АЕС після ремонтів та традиційним вересневим зниженням попиту.