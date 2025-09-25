На Запорізькій АЕС другий день поспіль триває блекаут: подробиці

«Енергоатом»: Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції

На Запорізькій АЕС другий день поспіль триває блекаут через дії російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

«Другий день поспіль окупована Росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує безпеці не лише України, а й країнам Європи. 23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Укренерго», на контрольованій Україною території ця лінія є справною, і жодних технічних перешкод для її використання не існує. Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи дезінформаційну кампанію проти України.

«Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції. Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта. Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – «Енергоатома», щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Міненерго наголошує, що впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив про ризики радіаційної аварії, зокрема, через окупацію РФ Запорізької АЕС.

Раніше 69-а Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.