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Майже половина українського бізнесу страждає від податкового свавілля – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Майже половина українського бізнесу страждає від податкового свавілля – ЗМІ
Ващук: впровадження фіскальних змін вдарило майже по бізнесу

Блокування податкових накладних паралізує бізнес

Блокування податкових накладних стали настільки масовими, що в грудні минулого року близько половини добросовісного українського бізнесу зіткнулася з проблемами з Податковою службою, повідомляє видання «Дзеркало Тижня». 

«Ми в четвертому кварталі 2022 року бачили впровадження фіскальних змін, які вдарили майже по половині українського бізнесу, зокрема, по законослухняній його більшості. Ще до оприлюднення наших остаточних висновків зрозуміло, що тут стріляли з гармат по горобцях. Припинити хоча б такі обстріли цілком по силах українській владі», – заявляє бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Блокування податкових накладних паралізує бізнес. Воно відбувається в автоматичному режимі через недосконалі алгоритми системи. Розблокування же накладних здійснюється в ручному режимі.

«Враховуючи, що рішення про розблокування приймається не системою, а живими людьми в ручному режимі, тут уже й корупцією відгонить», – повідомляє видання.

Раніше економіст Борис Кушнірук вказав на бездіяльність комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, яка призводить до стагнації малого і середнього бізнесу.

Теги: бізнес податки Державна податкова служба

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