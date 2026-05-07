«Метінвест» скоротив випуск сталі на 20% у І кварталі

Христина Жиренко
Виробництво сталі «Метінвесту» впало, але випуск прокату зріс: звіт компанії

Група Метінвест за підсумками першого кварталу 2026 року скоротила виробництво сталі на 20% порівняно з попереднім кварталом, до 454 тис. тонн. Основною причиною у компанії називають нестабільне електропостачання у січні-лютому. Про це йдеться у виробничому звіті компанії.  

У річному вимірі виплавка сталі зменшилася на 7%. Водночас виробництво чавуну за січень-березень залишилося на рівні аналогічного періоду минулого року, хоча порівняно з попереднім кварталом скоротилося на 12%, до 438 тис. тонн.

На тлі зниження виплавки сталі компанія також скоротила виробництво товарних напівфабрикатів: у І кварталі цей показник становив 185 тис. тонн, що на 32% менше порівняно з попереднім кварталом.

Попри складну ситуацію у сталеплавильному сегменті, Метінвест наростив виробництво готового металопрокату: за січень-березень його випуск зріс на 8% квартал до кварталу та на 11% у річному вимірі, до 660 тис. тонн.

Зокрема, виробництво плоского прокату становило 292 тис. тонн, що відповідає рівню попереднього кварталу, але на 12% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року. У компанії це пов’язують із відновленням випуску гарячекатаного рулону на Ferriera Valsider та зростанням замовлень на гарячекатаний товстий лист.

Випуск довгого прокату зріс на 8% порівняно з попереднім кварталом, до 349 тис. тонн. Позитивну динаміку забезпечили «Каметсталь» та болгарське підприємство Promet Steel. Також у звіті вперше враховано виробництво труб на румунському заводі Tubular Iasi, який група придбала у грудні 2025 року: від початку року там виготовили 19 тис. тонн трубної продукції.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I кварталі 2026 року сплатив 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Загалом від початку повномасштабної війни, разом із результатами I кварталу 2026 року, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн.

