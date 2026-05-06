Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Втрати експорту через CBAM можуть сягнути $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках – дослідження

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати експорту через CBAM можуть сягнути $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках – дослідження
фото: Getty Images

Екомито CBAM загрожує різким падінням експорту України до ЄС та мільярдними втратими – оцінка ІЕД

Втрати українського експорту через запровадження механізму вуглецевого мита CBAM у ЄС можуть становити $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках. Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з оцінками аналітиків, після повноцінного запуску CBAM з 1 січня 2026 року український експорт до Євросоюзу може суттєво скоротитися. У разі застосування стандартних показників без підтвердження фактичних даних постачання можуть впасти на 41%.

Найбільший удар припаде на металургійну галузь: втрати у цьому секторі можуть досягти $1,24 млрд, що становить близько 89% від загального скорочення експорту. Також значного падіння зазнає цементна галузь – обсяги постачання до ЄС можуть знизитися до 96%.

У дослідженні наголошується, що Європейський Союз є ключовим ринком для української продукції, яка підпадає під дію CBAM. Частка ЄС у відповідному експорті зросла з 41% у 2021 році до 68% у 2025 році. Загальний обсяг таких поставок оцінюється приблизно у $3,4 млрд, що становить близько 15% українського експорту до ЄС.

Аналітики підкреслюють, що такі втрати можуть мати системний вплив на економіку, з огляду на високу залежність від європейського ринку та обмежені можливості швидкої переорієнтації експорту. Тому в ІЕД закликають до активізації переговорів з ЄС щодо пом’якшення умов застосування CBAM, а також до впровадження заходів, які дозволять зменшити втрати для української промисловості.

Нещодавно видання Politico повідомляло, що Україна веде переговори з Європейським Союзом щодо можливого пом’якшення або винятків із механізму вуглецевого мита CBAM для металургії. Але поки перспективи цих переговорів лишаються неясними, хоча цей інструмент уже створює серйозні ризики для експорту та може підірвати одну з ключових індустрій країни.

Теги: експорт металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони Сил безпілотних систем атакують експорт російської нафти
Кремль побачив в ударах ЗСУ по нафтовій інфраструктурі вигоду для Росії
3 травня, 16:51
Туапсе – після удару по нафтобазі
WSJ: Удари по нафтовій інфраструктурі РФ не зупинили експорт нафти
3 травня, 03:31
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
1 травня, 11:36
Запаси швидко зростають, а експорт майже зупинився
Аналітики дали прогноз, чи скоротить Іран видобуток нафти через блокаду
1 травня, 00:57
Основними напрямками постачання стали Польща та Чехія, які розглядаються як логістичні хаби для подальшого реекспорту в Україну
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
23 квiтня, 06:22
Токіо зробило черговий крок до відмови від пацифістської політики, запровадженої після Другої світової війни
Японія скасувала обмеження на експорт зброї
21 квiтня, 07:44
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
CBAM б’є по українських виробниках: бізнес закликає уряд працювати над відтермінуванням
15 квiтня, 14:13
Університет пропонує широкий перелік програм, пов’язаних із реальним сектором економіки
Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами
10 квiтня, 13:22
Виконавча директорка з маркетингу в Європі та зовнішних зв’язків Ferrexpo Ярославна Блонська
Україна вже втрачає мільйони через СВАМ, мають бути ухвалені термінові рішення на рівні уряду – Ferrexpo
9 квiтня, 12:39

Бізнес

Втрати експорту через CBAM можуть сягнути $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках – дослідження
Втрати експорту через CBAM можуть сягнути $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках – дослідження
Рейтинг найбільших роботодавців регіонів України: у шести регіонах змінився лідер
Рейтинг найбільших роботодавців регіонів України: у шести регіонах змінився лідер
«Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків
«Укрзалізниця» впроваджує нові правила повернення квитків
Тисячі ФОПів досі користуються російськими поштовими сервісами: дані дослідження
Тисячі ФОПів досі користуються російськими поштовими сервісами: дані дослідження
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету

Новини

День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua