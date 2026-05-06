Втрати експорту через CBAM можуть сягнути $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках – дослідження

Екомито CBAM загрожує різким падінням експорту України до ЄС та мільярдними втратими – оцінка ІЕД

Втрати українського експорту через запровадження механізму вуглецевого мита CBAM у ЄС можуть становити $1,39 млрд уже у 2026–2027 роках. Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з оцінками аналітиків, після повноцінного запуску CBAM з 1 січня 2026 року український експорт до Євросоюзу може суттєво скоротитися. У разі застосування стандартних показників без підтвердження фактичних даних постачання можуть впасти на 41%.

Найбільший удар припаде на металургійну галузь: втрати у цьому секторі можуть досягти $1,24 млрд, що становить близько 89% від загального скорочення експорту. Також значного падіння зазнає цементна галузь – обсяги постачання до ЄС можуть знизитися до 96%.

У дослідженні наголошується, що Європейський Союз є ключовим ринком для української продукції, яка підпадає під дію CBAM. Частка ЄС у відповідному експорті зросла з 41% у 2021 році до 68% у 2025 році. Загальний обсяг таких поставок оцінюється приблизно у $3,4 млрд, що становить близько 15% українського експорту до ЄС.

Аналітики підкреслюють, що такі втрати можуть мати системний вплив на економіку, з огляду на високу залежність від європейського ринку та обмежені можливості швидкої переорієнтації експорту. Тому в ІЕД закликають до активізації переговорів з ЄС щодо пом’якшення умов застосування CBAM, а також до впровадження заходів, які дозволять зменшити втрати для української промисловості.

Нещодавно видання Politico повідомляло, що Україна веде переговори з Європейським Союзом щодо можливого пом’якшення або винятків із механізму вуглецевого мита CBAM для металургії. Але поки перспективи цих переговорів лишаються неясними, хоча цей інструмент уже створює серйозні ризики для експорту та може підірвати одну з ключових індустрій країни.