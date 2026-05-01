Україна веде переговори з ЄС щодо CBAM для металургії: є ризики втрати ринку – Politico

Уряд намагається домовитися з ЄС про пом’якшення екомита CBAM: перспективи поки невизначені – Politico

Україна веде переговори з Європейським Союзом щодо можливого пом’якшення або винятків із механізму вуглецевого мита CBAM для металургії. Тим часом цей інструмент уже створює серйозні ризики для експорту та може підірвати одну з ключових індустрій країни, пише видання Politico.

CBAM, який запрацював у фінансовому вимірі з 2026 року, передбачає додаткові платежі за викиди CO₂ при імпорті продукції до ЄС, зокрема сталі. Формально він має вирівняти умови конкуренції, однак для українських виробників, які працюють в умовах війни, це означає суттєве подорожчання експорту.

За даними бізнесу, вплив механізму відчувається вже зараз. Частина європейських покупців відмовляється від контрактів через нові витрати, а окремі компанії повідомляють про фактичну втрату замовлень на початку 2026 року. ЄС залишається ключовим ринком для української металургії, тому такі зміни мають системний ефект.

Додатковим фактором тиску є скорочення обсягів експорту через війну. Поставки металопродукції з України зменшилися більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом. Галузь також стикається з безпековими ризиками та ускладненнями логістики, зокрема атаками на портову інфраструктуру.

На цьому тлі уряд веде перемовини з Єврокомісією щодо можливих рішень: йдеться про надання спеціальних умов або відтермінування застосування механізму для України. До процесу залучені представники уряду, які збирають додаткову аналітику та пропозиції від бізнесу.

Але у ЄС поки що немає чіткої позиції щодо можливих винятків, вказує видання: раніше подібні запити від інших країн не були підтримані, а рішення щодо України залежатиме від оцінки Єврокомісії. Окремі європейські політики допускають можливість перегляду підходів, але наголошують, що це потребує додаткового аналізу.

Українська сторона розглядає металургію як критично важливу галузь – як для економіки, так і для оборонного сектору та післявоєнного відновлення. Відтак питання CBAM виходить за межі торговельної політики і стосується економічної стійкості держави.

Нагадаємо, за оцінками Федерації роботодавців, через екомито CBAM Україна втратить 5% ВВП вже у 2026 році. Загалом прогноз на цей рік – мінус 4,8% економіки, падіння експорту до ЄС на 7,8% і просідання переробної промисловості на 13,1%. Тиск відчувається вже зараз: експорт довгого прокату до ЄС впав на 60%, труб – на 44%.

Попри наявність переговорів, учасники ринку оцінюють перспективи досягнення швидкого рішення як невизначені. Без змін у підходах ЄС ризики подальшого скорочення експорту та втрати частини промислового потенціалу залишаються високими.