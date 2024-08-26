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Найбільш затяті боржники серед українських компаній. Оприлюднено список

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Найбільш затяті боржники серед українських компаній. Оприлюднено список
Боргів поменшало на початку повномасштабної, але вже цьогоріч нових проваджень відкрито більше, аніж за весь 2023 рік
фото з відкритих джерел

Понад 34 тис. боргів по зарплаті було зареєстровано станом на 6 серпня 2024 року

У 2024 році майже 2 тис. компанії заборгували зарплату працівникам. Найбільш затятими боржниками є «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» та «Полтавський облавтодор». Про це повідомляє Опендатабот.

Аналітики визначили 1 872 компанії, які заборгували зарплату працівникам. Найбільше таких роботодавців виявилося на Сумщині – 5,6 тис. проваджень або 16.4% від загальної кількості. Наслідує Київ із показником у 3,4 тис. боргів по зарплаті (9.8%). Трійку замикає Дніпропетровщина – 2,2 тис. або 6.6%.

Найбільш затятими боржниками серед українських компаній є:

  • «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» – 4071 провадження;
  • «Полтавський облавтодор» – 1079 проваджень;
  • «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння» – 1038 проваджень;
  • «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - інжиніринг» – 892 провадження;
  • «Енергосталь» – 876 проваджень;
  • «Запоріжцивільпроект» – 610 проваджень;
  • Рівненський автомобільний ремонтний завод – 508 проваджень.
Найбільш затяті боржники серед українських компаній. Оприлюднено список фото 1
інфографіка: Опендатабот

Серед організаційно-правових форм (ОПФ) найбільшими боржниками є держпідприємства та акціонерні товариства – понад 11 та 9 тис. проваджень або 33.8% та 28.8% від усіх боргів відповідно. На третьому місці ТОВ – 4,9 тис. або 14.2%. На дочірні та комунальні підприємства припадає 12.5% та 4.3% усіх боргів.

Найбільш затяті боржники серед українських компаній. Оприлюднено список фото 2
інфографіка: Опендатабот

Варто зазначити, що на різноманітні дочірні підприємства Облавтодора загалом припадає 9.7% від загальної кількості боргів по зарплатах: 3,3 тис. проваджень. Більше наразі заборгували своїм працівникам лише у Сумському машинобудівному науково-виробничому об'єднанні – 4,071 проваджень або 11.8% від загальної кількості. 

Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7.1% більше, аніж за весь минулий рік
Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7.1% більше, аніж за весь минулий рік

Понад 34 тис. боргів по зарплаті було зареєстровано станом на 6 серпня 2024 року, за даними Міністерства юстиції. Найбільше проваджень за боргами по зарплаті було зареєстровано у 2021 році – 6,3 тис. Після початку повномасштабного вторгнення нових проваджень поменшало на 29%. Торік їх кількість почала зростати: +6.6% за рік. Цьогоріч підприємства вже заборгували співробітникам на 7.1% більше, аніж за весь минулий рік. 

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис. Про це повідомляє «Опендатабот».

Найчастіше боржники не сплачують за опалення (зафіксовано 258,8 тис. таких випадків), водопостачання (130,2 тис.) та електроенергію (67,9 тис.). Ще понад 60 тис. не сплатили за житлове обслуговування та понад 57 тис. – за газ.

До слова, харківських підприємців звільнено від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для фізичних осіб – підприємців четвертої групи.

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Теги: завод Дніпропетровщина озброєння боржники

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