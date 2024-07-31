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Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій

За добу російські загарбники завдали по території України 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують тримати оборону та нищити російських окупантів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Лиманському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п’ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали понад 100 осіб вбитими та пораненими, знищено дві артилерійських системи, п’ять одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, десять разів намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка та Невське, на даний час точиться три боєзіткнення. Дві атаки відбито в Серебрянському лісі, ще дві триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбили три штурмові дії ворога в районах Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Відбулося сім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, п’ять спроб противника захопити наші позиції виявились марними, триває дві атаки. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, активно застосовуючи при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три штурми тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки. Загалом, 22 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще 18 боєзіткнень продовжуються. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 265 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, три ББМ, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну - спеціальної. Окрім того, три автомобіля та дві ворожі гармати були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Нараховується десять бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Підрозділи Сил оборони відбили дев’ять атак противника, одна атака, поблизу Красногорівки, триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення в районі Старомайорського. Всі ворожі штурми захлинулися.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала, дві атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.

Нагадаємо, триває 889-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна втрати озброєння Генштаб окупанти

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