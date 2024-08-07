Допомога «Сталевого фронту» Ахметова ЗСУ: вже 150 багі працюють на фронті

Мобільні автівки потрібні для швидкого пересування по будь-якій місцевості

Компанія «Метінвест» у рамках «Сталевого фронту» Ріната Ахметова почала відвантажувати свою металопродукцію для виготовлення багі ще на початку 2023-го на запит Оперативного командування «Південь». Тоді для першої партії з десяти багі знадобилося 3,8 тонни прокату. Останню партію – 24 одиниці техніки – доставили на лінію вогню влітку цього року.

Загалом наразі сили оборони отримали 149 багі. На передовій така мобільна техніка для малих бойових груп відіграє важливу роль для виконання бойових завдань нашими захисниками. Багі здатні швидко проходити по бездоріжжю та допомагають військовим вести розвідку й оперативно завдавати ударів ворогу.

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«Перевага на фронті багато у чому залежить від наявності ефективної техніки, зокрема, швидких, маневрених, простих і надійних мініавтівок. Усвідомлюючи таку потребу українських воїнів, понад рік тому ми почали співпрацювати з Оперативним командуванням «Південь» й відвантажувати свій метал для виробництва багі. Ця робота триває і досі. Її найкращою оцінкою є відгуки воїнів, які вдячні за сталевих помічників, які чудово зарекомендували себе у бойових умовах», – зазначив директор з операційної діяльності «Метінвест-СМЦ» Олександр Паламарчук.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, яка об'єднує допомогу усіх його бізнесів силам оборони. Загальна сума допомоги від бізнесмена вже перевищила 9 млрд грн.