Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами

Росіяни атакували Київ Іскандер-М чи KN-23

В ніч на вівторок, близько 23:00, російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву та прилеглих населених пунктах. Попередньо встановлено, що ворог застосував балістичні ракети типу «Іскандер-М» або KN-23. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Ворог завдав ракетного удару в напрямку Києва та передмістя. За попередньою інформацією, агресор застосував балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23. В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет. (Точну модифікацію озброєння та кількість оприлюднять у звітах Повітряні Сили). Станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ППО працює в Київській області.

«ППО працює по БПЛА в Київській області. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги!» – йдеться в повідомленні.

Наразі немає даних про руйнування чи постраждалих у Києві. Інформація уточнюється.