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США збираються оголосити про новий пакет допомоги Україні – Associated Press

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США збираються оголосити про новий пакет допомоги Україні – Associated Press
Новий пакет допомоги буде виділений в той час, як українські війська продовжують розширювати свій несподіваний наступ на Росію
фото з відкритих джерел

Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня напередодні Дня незалежності України

Адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн. Про це повідомляє Associated Press.

За словами офіційних осіб США, новий пакет допомоги включатиме:

  • ракети протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • боєприпаси для Javelin та інші протитанкові ракети;
  • системи та обладнання для боротьби з безпілотниками;
  • засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • транспортні засоби та інше обладнання.

Зазначається, що зброя буде надана у рамках президентських повноважень щодо скорочення озброєння, що означає її швидке постачання з запасів Пентагону.

Нагадаємо, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва почала погрожувати українському президенту Володимиру Зеленському після його слів щодо «фіналу Путіна».

До слова, співачка Лариса Доліна, відома своєю підтримкою російської агресії проти України, розпродала своє майно та разом із заощадженнями переказала гроші на «безпечний рахунок». Отримувачі коштів на прощання зламали її соцмережі, де написали, що гроші підуть на підтримку батальйону «Азов».

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Теги: Адміністрація Президента США озброєння

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