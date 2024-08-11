Втрати ворога станом на 11 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 11 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8447 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16363 (+13) од,
- артилерійських систем – 16663 (+58) од,
- РСЗВ – 1143 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2800 (+11).
Активність флоту окупантів станом на 11 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 900-й день повномасштабної війни в Україні.
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