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Втрати ворога станом на 11 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Розбита колона російської армії у Курській області
фото: kommersant

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 11 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 590920 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8447 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16363 (+13) од,
  • артилерійських систем – 16663 (+58) од,
  • РСЗВ – 1143 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 918 (+0) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13399 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2425 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22524 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2800 (+11).
Втрати ворога станом на 11 серпня 2024
Втрати ворога станом на 11 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 11 серпня
Активність флоту окупантів станом на 11 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 900-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2024 року 
Теги: росія росіяни окупація озброєння Україна військова техніка корабель Генштаб війна зброя ЗСУ Чорне море окупанти Повітряні сили ЗСУ

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