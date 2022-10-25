Штайнмаєр отримав від «Укрзалізниці» цікавий подарунок із натяком (фото) 

Німецькі Iris-T гарно показали себе на південному напрямку фронту

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 25 жовтня, вперше за вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України прибув до Києва. Німецький лідер готується зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Німеччини прибув до столиці України потягом «Укрзалізниці». У його вагоні співробітники компанії поставили букет ірисів та розклали листівки із системою протиповітряної оборони Iris-T.

«Концентрація ірисів на фото в купе нашого ранкового дипломатичного поїзда невипадкова: любов до ірисів у нас у всіх спільна, що поробиш», – відреагувала «Укрзалізниця».

Так українці висловили вдячність Німеччині за надані комплекси ППО та натякнули, що Україна потребує їх ще більше для захисту від окупантів.

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Штайнмаєр має намір на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ. Під час перебування німецького літера в Києві пролунали сирени повітряної тривоги.

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Система ефективна проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет – тобто усього, чим російська армія обстрілює територію України. Розробкою цього комплексу з 1995 року займалася компанія Diehl Defence. У 2014 році розробники змогли закінчити всі випробування і показали світу можливості сучасної протиповітряної оборони.

Офіційно прийнятий на озброєння Бундесверу у 2017 році, щоправда, за минулі відтоді п'ять років жодної системи для своєї армії Німеччина так і не закупила.

IRIS-T SLM – це ЗРК середнього радіуса дії з дальністю ураження до 40 км і максимальною висотою, на якій вона може збивати цілі – до 20 км. В одній пусковій установці перебуває вісім ракет.

Радіолокаційні станції ЗРК дозволяють фіксувати цілі на відстані до 250 км при будь-яких погодних умовах. Сама пускова установка стоїть на колісній базі 8х8, або ж має модифікації на гусеничній основі. Зенітні ракети IRIS-T мають швидкість у 3 Маха (3675 км/год), що дозволяє гарантовано збивати майже усі повітряні цілі російських окупантів (за виключенням гіперзвукових ракет «Кинджал»). Вони оснащені супутниковою навігацією, радіокомандною та інерційною системами, а також інфрачервоною головкою самонаведення IRIS-T SLM може працювати по кількох цілях одночасно і при цьому обертатися на 360 градусів.

IRIS-T SLM легко інтегрується до вже наявних систем ППО. Керувати комплексом можна віддалено зі спеціального командного пункту. Німці зробили конструкцію ЗРК досить цікавою – кожен елемент має повну незалежність від платформи, що дозволяє маскувати переміщення ЗРК, легко їх перевозити та збирати цілісну конструкцію вже на місці застосування.

Такі комплекси, особливо якщо їх буде чотири, можуть суттєво посилити наші Сили протиповітряної оборони та допомогти закрити українське небо від російських повітряних загроз.

Нагадаємо, німецька система Iris-T уже працює на передовій – ЗСУ.

Як відомо, ЗРК Iris-T, який отримала Україна від Німеччини, добре показав себе під час нещодавніх обстрілів з боку російської армії.