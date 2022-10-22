Масштабна ракетна атака: «Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів
Через знеструмлення деяких ділянок колій, потяги слідують під резервними тепловозами
У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами. Про це інформує «Укрзалізниця».
З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:
- №81 Київ – Ужгород;
- №1 Харків – Івано-Франківськ;
- №119 Запоріжжя – Львів;
- №755 Київ – Луцьк.
«Укрзалізниця» нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.
За вчасністю руху рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалів доступні у застосунку та чат-боті.
Нагадаємо, уманський район Черкащини залишився без світла.
Також львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.
Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.
Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.
У суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.
Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.
Коментарі — 0