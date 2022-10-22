Масштабна ракетна атака: «Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів

Через обстріли кілька потягів затримаються в дорозі

Через знеструмлення деяких ділянок колій, потяги слідують під резервними тепловозами

У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами. Про це інформує «Укрзалізниця».

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

№81 Київ – Ужгород;

№1 Харків – Івано-Франківськ;

№119 Запоріжжя – Львів;

№755 Київ – Луцьк.

«Укрзалізниця» нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

За вчасністю руху рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалів доступні у застосунку та чат-боті.

Нагадаємо, уманський район Черкащини залишився без світла.

Також львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

У суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.