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Масштабна ракетна атака: «Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабна ракетна атака: «Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів
Через обстріли кілька потягів затримаються в дорозі
фото з відкритих джерел

Через знеструмлення деяких ділянок колій, потяги слідують під резервними тепловозами

У зв’язку з ворожою атакою енергетичної інфраструктури суботнім ранком, деякі ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами. Про це інформує «Укрзалізниця».

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

  • №81 Київ – Ужгород;
  • №1 Харків – Івано-Франківськ;
  • №119 Запоріжжя – Львів;
  • №755 Київ – Луцьк.

«Укрзалізниця» нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, пасажири очікують в укриттях. В разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

За вчасністю руху рейсу можна слідкувати на порталі uz-vezemo.com, а онлайн-табло вокзалів доступні у застосунку та чат-боті.

Нагадаємо, уманський район Черкащини залишився без світла

Також львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

У суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

 

Теги: Харків Запоріжжя Укрзалізниця Львів Луцьк Ужгород

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