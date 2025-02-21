30 «підозрілих» депутатів і Порошенко. Кого з обранців Верховної Ради переслідують правоохоронці

У парламенті нині – 401 парламентар. Три десятки з них мають або донедавна мали підозри у скоєнні злочинів

Абсолютним рекордсменом у Верховній Раді IX скликання за кількістю відкритих кримінальних справ є лідер фракції «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко. Ми не станемо зараз досліджувати наявність чи відсутність політичної складової у цих справах. Дамо лише статистику з посиланням на самого Петра Олексійовича – за його підрахунками, на нього відкрито 130 кримінальних проваджень.

«Левова частина була порушена за заявою Портнова, який зараз під санкціями США. Значна частина – за заявами Дубінського, який зараз у вʼязниці. Частина – за заявами Коломойського, який зараз у вʼязниці. Частина була порушена за заявою пана Деркача, який зараз у РФ. Частина за заявою Рената Кузьміна, який зараз визнаний підсанкційний агент ФСБ», – сказав Порошенко 15 січня в інтерв’ю «Суспільному».

Однак власне статус підозрюваного Порошенко має у так званій «вугільній» справі, яку «Главком» неодноразово висвітлював. Більше про це можна почитати тут і тут.

Натомість фракцією з найбільшою кількістю депутатів, що підвішені справами, є не якась з опозиційних сил, а провладна «Слуга народу». Найменше ж проблем із законом у членів найменшої фракції «Голос»: там депутатів під підозрою – жодного.

«Главком» перелічив парламентарів, які перебувають на гачку у слідчих. Ми перевіряли кожного за судовим реєстром.

Отож, окрім Петра Порошенка, на сьогодні відомо про три десятки депутатів, які мають або донедавна мали підозру у скоєнні злочину.

Фракція «Слуга народу»

Серед депутатів, які пройшли до парламенту від президентської політсили, а нині є або були фігурантами розслідувань, більшість звинувачуються у недостовірному декларуванні. Це стосується «слуг» Володимира Гевка (його, щоправда, вже звільнено від відповідальності у зв’язку з «дієвим каяттям»); Юрія Камельчука (також звільнено від відповідальності, але через завершення термінів давності); Ганни Колісник (і тут терміни давності добігли кінця); Олександра Маріковського (у цій справі немає кінцевого рішення); Сергія Нагорняка (закінчилися строки давності); Ольги Саладухи («дієве каяття») та Маргарити Шол (закінчилися строки давності).

У ще кількох депутатів – серйозніші злочини. Людмила Марченко отримала підозру за корупційною статтею «зловживанні впливом». Однак кінцевого рішення по цій справі немає. Так само немає рішення у справі Андрія Клочка, але його підозра інша – «незаконне збагачення». У незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні підозрюють Ірину Кормишкіну, про справу якої «Главком» писав раніше.

Відзначилися і ще двоє слуг: один давав хабар, а інший – його вимагав. Той, хто вимагав, – Микола Задорожній, у цьому злочинні його підозрює САП, але кінцевого рішення у справі немає. Натомість пропонував хабар – Андрій Одарченко, вже засуджений до восьми років заочно. Наразі його справа – в апеляції, а сам нардеп – у розшуку.

Ім’я Фракція Злочин Андрій Одарченко Слуга народу Надання неправомірної вигоди, вже засуджений ВАКСом до 8 років заочно. Наразі справа в апеляції Володимир Гевко Слуга народу Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку з дієвим каяттям» Юрій Камельчук Слуга народу Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності» Ганна Колісник Слуга народу Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності» Олександр Маріковський Слуга народу Недостовірне декларування; немає кінцевого рішення Сергій Нагорняк Слуга народу Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності» Ольга Саладуха Слуга народу Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку з дієвим каяттям» Маргарита Шол Слуга народу Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності» Ірина Кормишкіна Слуга народу Незаконне збагачення, недостовірне декларування; немає кінцевого рішення Андрій Клочко Слуга народу Незаконне збагачення; немає кінцевого рішення Людмила Марченко Слуга народу Зловживання впливом; немає кінцевого рішення Микола Задорожній Слуга народу Вимагання хабаря, немає кінцевого рішення

Фракція «Європейська солідарність»

Тут, окрім Порошенка, є ще двоє тих, хто «проштрафився». Це – Артур Герасимов, якого підозрювали у недостовірному декларуванні і чию справу закрили у зв’язку із завершенням термінів давності. А також – Сергій Алєксєєв, котрий за хабар у $50 тисяч, за версією слідства, обіцяв громадянину однієї з країн Європи допомогти уникнути екстрадиції). У цій справі немає кінцевого рішення, а розслідує її СБУ.

Ім’я Фракція Злочин Петро Порошенко Європейська солідарність Депутат отримав чимало підозр різного роду, включно із державною зрадою та сприянням тероризму; жодну справу не передано до суду Артур Герасимов Європейська солідарність Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності» Сергій Алєксєєв Європейська солідарність Шахрайство, отримання хабаря; немає кінцевого рішення

Фракція «Батьківщина»

Команда Тимошенко у парламенті має двох підозрюваних, у справах яких немає кінцевого рішення. Андрій Ніколаєнко підозрюється у скоєнні ДТП, у результаті якого загинула людина. А Костянтин Бондарєв – у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у підробці документів.

Ім’я Фракція Злочин Андрій Ніколаєнко Батьківщина Скоєння ДТП, в якому загинула людина; немає кінцевого рішення Костянтин Бондарєв Батьківщина Незаконне переправлення осіб через державний кордон та підробка документів; немає кінцевого рішення

Депутатська група «Платформа за життя і мир»

Обидва представники цієї групи – Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов – підозрюються у скоєнні державної зради. У минулому вони входили до складу нині забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя».

Все ще чинні депутати Шуфрич та Пономарьов перебувають у СІЗО, адже кінцевого рішення у їхніх справах немає. Нагадаємо, що державна зрада – один з найбільш тяжких злочинів, він карається позбавленням волі від 12 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Ім’я Фракція Злочин Нестор Шуфрич Депутатська група «Платформа за життя і мир» Державна зрада; немає кінцевого рішення Олександр Пономарьов Депутатська група «Платформа за життя і мир» Державна зрада; немає кінцевого рішення

Депутатська група «Відновлення України»

Представник цієї групи Євген Шевченко підозрюється у скоєнні державної зради. Детальніше дізнатися про його справу можна на «Главкомі», кінцевого рішення у ній нема.

Натомість нардеп Артем Дмитрук має підозру у нападі на правоохоронця та військового, спричиненні тілесних ушкоджень та хуліганстві, Анатолій Гунько – в отриманні хабаря, а Дмитро Ісаєнко – у спробі незаконного заволодіння землею. У всіх цих трьох справах немає кінцевого рішення. Додамо, що у справі Ісаєнка (котрий, до речі, також вийшов з лав ОПЗЖ) Вищий антикорупційний суд призначив 6 млн грн застави, які нардеп зміг сплатити.

Ім’я Фракція Злочин Євген Шевченко Депутатська група «Відновлення України» Державна зрада; немає кінцевого рішення Артем Дмитрук Депутатська група «Відновлення України» Напад на правоохоронця та військового, спричинення тілесних ушкоджень, хуліганство; немає кінцевого рішення Анатолій Гунько Депутатська група «Відновлення України» Отримання хабаря; немає кінцевого рішення Дмитро Ісаєнко Депутатська група «Відновлення України» Спроба заволодіння землею; немає кінцевого рішення

Депутатська група «За майбутнє»

Тут – три фігуранти, з яких Ірина Констанкевич вже звільнена від відповідальності за недостовірне декларування у зв’язку із закінченням терміну давності. У інших двох депутатів – серйозніші обвинувачення.

Ярослава Дубневича підозрюють у заволодінні майном держави та легалізації незаконного прибутку, а Сергія Лабазюка (як і Андрій Одарченко, за версією правоохоронців, намагався підкупити колишнього топпосадовця Мустафу Найєма) – у спробі дати хабар. За Лабазюка внесли заставу у розмірі 40 млн грн і він спокійно відвідує парламент, в його справі – як і у справі Дубневича – немає кінцевого рішення.

Ім’я Фракція Злочин Ярослав Дубневич Депутатська група «За майбутнє» Заволодіння майном держави, легалізація незаконного прибутку; немає кінцевого рішення Ірина Констанкевич Депутатська група «За майбутнє» Недостовірне декларування; звільнено від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності» Сергій Лабазюк Депутатська група «За майбутнє» Надання неправомірної вигоди; немає кінцевого рішення

Депутатська група «Довіра»

Єдиний представник цієї групи, який офіційно має проблеми з законом, – Роберт Горват. Його справу розслідує НАБУ, підозрюючи депутата у незаконному заволодінні землею.

Ім’я Фракція Злочин Роберт Горват Депутатська група «Довіра» Заволодіння державною землею; немає кінцевого рішення

Позафракційні

З позафракційних депутатів, яких підозрюють у скоєнні того чи іншого злочину, першим відзначимо Олександра Дубінського, який був обраний до Ради цього скликання від партії «Слуга народу». Дубінському інкримінують державну зраду, його справа іще не завершена, а сам депутат – у СІЗО. Це не заважає йому вести з-за ґрат Telegram-канал, в якому він регулярно хейтить свого екслідера Володимира Зеленського.

Колишнім «слугою» є і Микола Тищенко. У нього – цілий «букет» підозр: тут і напад та незаконне позбавлення волі військовослужбовця, незаконне збагачення та недостовірне декларування. У справах Тищенка немає кінцевого рішення, сам він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Віктор Бондар – ще один позафракційний депутат під підозрою, який колись входив до складу групи «За майбутнє». Його підозрюють в організації злочинної групи, викритої на заволодінні коштами «Укрзалізниці» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Кінцевого рішення по його справі немає. Наразі обранець потрапив за ґрати, бо не зміг назбирати 100 млн грн застави, яку призначив суд.

Ім’я Фракція Злочин Олександр Дубінський Позафракційний Державна зрада; немає кінцевого рішення Микола Тищенко Позафракційний Напад та незаконне позбавлення волі військовослужбовця, незаконне збагачення та недостовірне декларування; немає кінцевого рішення Віктор Бондар Позафракційний Організація злочинної групи, викритої на заволодінні коштами державного підприємства; немає кінцевого рішення

P.S.

Старожили Верховної Ради, які пам’ятають становлення парламентаризму в Україні, люблять підкреслювати, що кожне наступне скликання ВР є менш професійним, ніж попереднє. Натомість кожне наступне має більше проблем із законом, аніж попередні. Про це варто знати виборцю, котрий рано чи пізно знову прийде на виборчі дільниці, аби переобрати законодавчий орган влади в Україні.

Наталія Лебідь, Віталій Тараненко, «Главком»