Порошенко обіцяє оскаржити санкції проти себе у Верховному суді

Адвокат ексочільника країни прокоментував рішення Зеленського та РНБО

Колишній президент і народний депутат України Петро Порошенко оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та Рада нацбезпеки й оборони. Про це заявив один із його адвокатів Ігор Головань у коментарі DW.

Зазначимо, що сьогодні офіційно стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Обмеження, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій та заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Учора, 12 лютого, про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Раніше лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що йому відмовили у дозволі на виїзд на Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме 14-16 лютого.

Порошенко також заявив, що «влада» буцімто вручила йому 15 повісток до Державного бюро розслідувань з 14 по 28 лютого на кожен день. Як з'ясував «Главком», ідеться про так звану «вугільну справу», де Порошенко проходить підозрюваним у державній зраді. ДБР викликало політика для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.