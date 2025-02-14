Чи заберуть у Порошенка Roshen і П'ятий канал? Усі наслідки скандальних санкцій

За словами Зеленського, санкції спрямовані проти тих, хто «підривав національну безпеку України та допомагав Росії»

12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.

Санкції для всіх осіб, що потрапили у «чорний список», є аналогічними. Вони передбачають 17 обмежень:

позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення;

тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;

повне припинення торгівельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна;

заборону користування радіочастотним спектром України;

повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг;

повну заборону на заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішні води, порти та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких підсанкційна особа володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

заборону на набуття у власність земельних ділянок;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

«Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, повинен відповідати, – так прокоментував це рішення Зеленський. – Мільярди, які були зароблені фактично продажем України та українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані та працювати на захист України та українців».

Згодом Зеленський пообіцяв, що це не перший і не останній пакет санкцій: «У нас війна, а люди виводять мільярди гривень, реально «миють» гроші і це впродовж всієї війни. Це почалося з 2014-15 років: виведення грошей, заробіток із сепаратистами на вугіллі».

Президент пояснив, що раніше такі схеми, що існували ще десять років тому, просто не показував фінмоніторинг, а зараз про все стало відомо: «І всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери у цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди».

Надихнувшись Трампом

У когорті санкціонованих персон, вже є ті, хто перебуває далеко від українського правосуддя: за кордоном – Боголюбов, Жеваго та Медведчук. Коломойський вже давно за ґратами в Україні. І лише Порошенко є активним учасником політичного життя.

Власне, санкції проти експрезидента та лідера парламентської опозиційної фракції і спричинили прогнозовано найбільший резонанс.

За неофіційною інформацією, підставою для санкцій проти Порошенка стали:

Кримінальна справа про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій. Порошенко інкримінують, що він у змові з Медведчуком і російським керівництвом дозволив «Центренерго» купувати вугілля у формувань «ЛДНР».

Участь у створенні Партії регіонів та робота в уряді Януковича. Порошенко, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці сумнозвісних Харківських угод щодо продовження перебування Чорноморського флоту у Криму.

Співпраця з Росією. Будучи власником фабрики «Рошен» у Липецьку та «Севморзаводу» у Криму, Порошенко нібито був зацікавлений у продовженні співпраці з РФ та розміщенні Чорноморського флоту на півострові.

Чутки про те, що Порошенка обкладуть санкціями або навіть заарештують, регулярно спливали ще минулого року, але, коли до них дійшло на практиці, це стало неабияким сюрпризом. Навіть на тлі куди більш доленосних для України подій: телефонних розмов Дональда Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, візиту до Києва міністра фінансів США Скотта Бессента і Мюнхенської конференції з безпеки, що стартує сьогодні, і на якій Києву будуть доносити бачення Трампа того, як завершувати війну.

У такому щільному інформаційному порядку денному поява санкцій проти Порошенка явно мала несвоєчасний вигляд. Хоча все залежить від мети, яку ставили перед собою ініціатори цієї витівки. А вона одразу обросла низкою конспірологічних теорій: тим паче про санкції стало відомо, якраз після розмови Зеленського з Трампом.

Перша версія. В Офісі президента таким чином хочуть відволікти увагу суспільства від важких домовленостей та компромісів з Вашингтоном. Зеленський зрозумів, що вибори найближчим часом неминучі і таким чином намагається усунути свого колишнього основного конкурента.

Паралельно таким же бурхливим життям живе друга версія, яка повністю виключає першу. Політтехнологи Банкової навпаки свідомо розкручують Порошенка як опозиційну ікону, бо вважають, що він для влади найбільш зручний «спаринг-партнером».

І це далеко не всі версії, якими фонтанує суспільство, приголомшене сепаратними домовленостями Білого Дому та Кремля щодо майбутнього України.

Санкції проти одного з головних опозиціонерів мають особливо нелогічний вигляд під час активних перемовин української влади щодо вступу до ЄС. Київ заявив про готовність виконати всі необхідні кластери для початку цього процесу вже до кінця цього року. І розширення прав опозиції є одним з ключових елементів з цього плану. Слова першого віцеспікера Олександра Корнієнка про те, що влада не буде чекати осені, а займеться розширенням прав опозиції негайно у світлі подальших подій сприймаються не інакше як сарказм. Приголомшлива реакція з Європарламенту на антипорошенківські санкції показала, що там такий гумор не оцінили.

Сам Порошенко добре знав, чого чекати, і доволі оперативно відреагував на свій новий статус. Політик повідомив, що санкції не стали для нього новиною і поклав всю відповідальність за них на Зеленського, який таким чином «завдав колосального удару по внутрішній єдності».

Петро Порошенко у своєму екстреному зверненні заявив, що Зеленський санкціями проти нього «завдав удар по внутрішній єдності»

Порошенко здивувався дивному збігу обставин, коли замість того, аби готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США та світовими лідерами на Мюнхенській конференції, президент увесь день займався санкціями проти його скромної персони. Крім того, Петро Олексійович звинуватив владу у підготовці до виборів та порівняв звинувачення проти нього в Україні з кримінальною справою, відкритою у Росії.

«Це дуже погане дежавю: коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, – те саме», – сплеснув руками Петро Олексійович та пообіцяв продовжувати боротьбу з тими, хто ставить під сумнів європейське майбутнє України та її боротьбу з агресором.

Плутався під ногами

Показово, що вже наступного ранку після сенсаційного засідання Радбезу з’явилося соцопитування КМІС, яке містило однозначне питання «Хто з цих політиків є лідером політичної опозиції?». У ньому Порошенко посів беззаперечне перше місце з 24% та відривом від найближчого конкурента майже втричі.

Цікаво, що у цьому ж опитуванні, яке проводилося ще з 2 по 6 лютого, соціологи поставили питання щодо можливих санкцій проти Порошенка. І тут думки опитуваних щодо ставлення до такого розвитку подій розділилися: варіант із санкціями як спробою нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та майбутніх виборів обрали все ті ж 24%. Що, до речі, приблизно дорівнює результату, який Порошенко показав на президентських виборах-2019.

Джерела «Главкома» на Банковій запевняють: час для «нейтралізації» Порошенка не обирався спеціально, але… «Зараз – дуже непростий міжнародний момент, коли важливо, щоб такі, як Петро Олексійович, не ходили по партнерах та не розказували, що потрібні вибори попри будь-які обставини. І що він зможе краще домовитися з росіянами, ніж ми. Просто тут перед телекамерами він каже одне, а за кордоном – зовсім інше», – зазначило джерело, звинувативши експрезидента в чергових інтригах.

Співрозмовники «Главкома» у «Слузі народу» й раніше неодноразово публічно нарікали, що діяльність Порошенка «шкодить державі», хоча й визнавали, що у владної команди є певна «зацикленість» на колишньому основному конкурентові. Зараз же, коли з Вашингтону все частіше лунають вимоги якнайскорішого проведення в Україні виборів, як вже майже вирішеного питання, на Банковій прямо пов’язують такий тиск саме з міжнародними гастролями Порошенка.

Суперництво Порошенка та Зеленського під час виборів 2019 року триває і зараз. Хоч вже і за інших умов, і в інших формах фото: glavcom.ua

Хронологія «зради»

Перед запровадженням санкцій владна команда почала активно робити дрібні капості Порошенку. Ще у січні на президентському сайті з’явилася петиція «Про запровадження санкцій проти одного із засновників забороненої Партії регіонів Петра Порошенка», яка на цей момент набрала 17600 голосів (для розгляду президентом необхідно 25 тисяч).

Тим часом пропрезидентська сила у парламенті захотіла відсторонити опозиціонера від засідань парламенту за словесну образу «слуги» Богдана Яременка. Рішення комітету так і не було винесено до зали, але про нього ще можуть згадати, зважаючи на «санкційні реалії». Нещодавно ж Порошенку відмовили у виїзді на конференцію у Мюнхен – йому було вручено аж 15 повісток до ДБР, яке ще з 2021 року розслідує «вугільну справу».

За версією слідства, Порошенко разом з кумом Путіна і тодішнім нардепом Віктором Медведчуком, бізнесменом Сергієм Кузярою і міністром енергетики та вугільної промисловості у 2014-2016 роках Володимиром Демчишиним організували купівлю вугілля на державних шахтах Донецької і Луганської областей. Ці підприємства на той фактично перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль у цій справі, у тому числі, впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади. Зокрема, йому приписують призначення нового міністра енергетики та вугільної промисловості – Володимира Демчишина замість Юрія Продана. Крім цього, п’ятий президент на засіданні Ради нацбезпеки і оборони 4 листопада 2014 року висловив сумнів щодо якості альтернативного вугілля, яке було завезено з Південно-Африканської республіки в Україну. Тобто створював передумови, аби повернутися до постачань з Донбасу, який вже був окупований. Загальний обсяг постачання вугілля з окупованих територій оцінюється ДБР у суму близько 1,5 млрд грн.

Одразу після появи рішення про санкції ДБР звернулося до суду з проханням обмежити терміни ознайомлення з «вугільною справою» фігурантам провадження та стороні захисту. Загалом ця справа маринується у суді з вересня 2022 року, але лише зараз її намагаються активізувати. Хоча таким «батогом» Бюро за бажання могло скористатися й раніше.

Звинувачення у лобіюванні Порошенком Харківських угод та роботі «Севморзаводу» поки що мають доволі екзотичний вигляд. Встановлення цих фактів точно не потребувало аудиту фінмоніторингу, втім сплили вони тільки зараз. Причому передував їм певний інформаційний «розігрів».

За кілька днів до запровадження санкцій в інтернеті під соусом «Журналісти викрили нові епізоди держзради Порошенка» почали ширитися старі відео з позицією Порошенка часів його роботи міністром закордонних справ в уряді Юлії Тимошенко. І вони, дійсно, в нинішніх реаліях мають вигляд «зради».

«Ось чому ми відправляємо кораблі Чорноморського флоту на модернізацію не на заводи у Севастополі, а до країн НАТО? Адже на заводах Севастополя працюють у тому числі громадяни РФ!» – задавався питаннями український міністр у розмові з російськими медіа у часи, коли «Севморзавод» ще не націоналізували окупанти.

Або заявляв під час брифінгу зі своїм тодішнім колегою Сергієм Лавровим, що Київ і Москва, не хочуть перегляду базових угод по Чорноморському флоту (хоча трактувати це формулювання можна по-різному). Але всі ці висловлювання не були якимось секретним «зливом», а лунали раніше в ефірах ЗМІ та на протокольних зустрічах. Утім, мабуть, у слідства наразі є якісь більш конкретні факти, які можна інкримінувати Порошенку.

Порошенку вирішили нагадати його посиденьки з головою російського МЗС Сергієм Лавровим у 2009 році

Як спрацюють санкції?

Як стверджують джерела «Главкома» в апараті парламенту, в контексті депутатської роботи Порошенка санкції вплинуть хіба що на заборону депутата Порошенка виїжджати у закордонні відрядження. Також, можливо, виникнуть проблеми з електронним цифровим підписом через формулювання в рішенні РНБО «повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж». За ідеєю, Порошенку тепер не можна користуватися послугами мобільних операторів та провайдерів інтернету та навіть «карткою киянина». Але під термін «електронні комунікаційні мережі» за великого бажання керівництва парламенту можна додати і систему «Рада» і заблокувати лідеру «ЄС» можливість голосувати з її використанням.

До речі, нещодавно запроваджені санкції щодо ще одного нардепа-ексрегіонала Юрія Бойка, на відміну від Порошенка, складалися лише з одного пункту (позбавлення державних нагород), тож аналогії тут провести не вдасться.

Не передбачають санкції і прямої заборони Порошенку балотуватися на виборах, хоча з наповненням виборчих фондів, звісно, доведеться проявити креатив.

Згідно з декларацією, на банківських рахунках в Україні та за кордоном Порошенко зберігає 14,3 млн дол, 24,2 млн грн та 5,4 млн євро. Плюс готівкою він накопичив 60,1 млн дол, 329 млн грн, 236 тис євро та 138 тис фунтів стерлінгів.

Наразі у реєстрі Youcontrol – більше сотні фірм та підприємств, які тим чи іншим чином пов’язані з Порошенком (частина з них припинила діяльність або перебувають у стані припинення). Діамант серед них – інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», під дахом якого зібрані найбільш ласі шматки бізнес-імперії п’ятого президента.

Кондитерська корпорація Roshen, яку Порошенко під час свого президенства передав у «сліпий траст» Ротшильдів, – особлива гордість експрезидента. Сумарний виторг одного з найбільших світових виробників солодощів у 2023 році становив 31,9 млрд грн, а у 2024 році збільшився на 15%

Нагадаємо, що без всіляких санкцій ще у 2022 році у рамках вищезгаданої «вугільної справи» вже були арештоване таке майно Порошенка:

квартира загальною площею 68,2 кв. м у Вінниці;

квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві;

житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом;

дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га;

частки в інвестиційному фонді «Прайм Ессетс Кепітал», ПрАТ «Київський завод експериментальних конструкцій», страховій компанії «Країна», «Міжнародному інвестиційному банку», ТОВ «Інвест Консалт», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ПАТ «Севастопольський морський завод», ТОВ «Жил-Уют», ДП «Севморрос», ТОВ «Сефморверф», АТП «Севмортранс», ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор», ТОВ «Медсервіс-Плюс», ТОВ «Фірма «Екран», ТОВ «Максимум ТВ-Київ», ТОВ «Максимум ТВ-Донецьк», ТОВ «Максимум ТВ-Миколаїв», ДП «Телерадіокомпанія «НБМ – Запоріжжя»; ТОВ «Автор ТВ», ТОВ «Максимум ТВ-Дніпропетровськ»;

гроші на рахунках у «Міжнародному інвестиційному банку»;

42 картини.

Дружина політика-мільярдера Марина Порошенко намагається відсудити це майно, доводячи, що воно було набуто під час їхнього шлюбу, а отже, вона також є його власником. Ця тяжба дійшла вже до Верховного суду, засідання якого заплановано на червень. Якщо цей фінт сімейству Порошенків вдасться, то ці активи будуть виведені не тільки з-під арешту, а й з-під накладених санкцій.

До слова, Порошенко досі отримував чималі дивіденди з «Прайм Ессетс Кепітал», які, попри арешт активів, йому регулярно капали. Так, протягом вересня минулого року він задекларував понад 1 млрд грн дивідендів від цього фонду. Якщо Порошенко стверджує, що давно був готовий до санкцій, то, як досвідчений бізнесмен та політик, мав завчасно «хеджувати» такі ризики.

Точно передбачити, як само буде працювати санкційний механізм, наразі важко, бо він доволі слабо регульований з правової точки зору. Не дуже розуміє всіх цих тонкощів, схоже, і сам президент. Так, він здивував заявою, що для скасування санкцій особам зі списку достатньо буде повернути виведені кошти у бюджет, звідки їх скерують на Збройні сили. Президент повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, що займалися підтримкою армії, – насправді ж ці гроші передавалися членам партії. Це очевидний натяк на Порошенка, який аж надто хизується своєю допомогою фронту.

Петро Порошенко через свій благодійний фонд передає на фронт військову техніку. Влада натякає, що таким чином він відмиває кошти

«Працівники благодійного фонду Порошенка вже кажуть, що зупинена закупівля за валюту товарів для військових. Так само зараз блокуються транзакції суб’єктів господарювання, пов'язаних з Порошенком, – нарікає одна з найближчих соратниць лідера «ЄС» Ніна Южаніна, яку свого часу називали його «особистим бухгалтером». – Зараз дуже багато суперечливих питань, які не визначені жодним законом, і почався повний хаос. Санкційні процедури жодними підзаконними документами не врегульовані, а це означає, що кожен з органів контролю може їх трактувати, як хоче. Що мав на увазі Зеленський, коли казав, що якісь гроші можуть відмиватися, кому їх тепер треба повертати? Вся діяльність Порошенка, будь-якої юридичної особи на території України, перевіряється і оприлюднюється. Він у всіх категоріях є платником податків з найбільшим навантаженням. Вибачте, якщо він виводив дивіденди, то це що – протизаконно?».

Южаніна вважає, що санкції мають завадити Порошенку пересуватися країною та перевозити великі гуманітарні вантажі, але зауважує, що у того достатньо грамотних юристів, які наразі розбирають цю ситуацію. Нардепка визнає, що для благодійного фонду Порошенка, який наповнювався виключно його особистими коштами, зараз настають складні часи, але впевнена, що з часом будуть знайдені механізми роботи і лідер «Європейської солідарності» не припинить допомогу війську.

Ще одним пунктом санкцій є «заборона користування радіочастотним спектром України», тож виникають логічні питання: що буде з телеканалами, які належать до так званого «пулу Порошенка» – 5 каналом, «Прямим» та «Еспресо», серед бенефіціарів якого є Іван Жеваго, син сусіда Порошенка за санкційним списком Костянтина Жеваго?

Медіаюристи звертають увагу на те, що санкції не застосовані до юридичних осіб, які володіють каналами, а особисто Порошенко давно зачистив сліди власності в цих медіаструктурах. Хоча у Нацради з телебачення та радіомовлення гіпотетично можуть виникнути питання. Замороження рахунків неформальних власників ресурсів та їхніх підприємств може негативно відбитися на фінансовому стані підконтрольних ЗМІ.

Адвокат Дмитро Касьяненко прогнозує, що блокування активів та обмеження торгівельних операцій фактично паралізують економічну діяльність бізнесу Порошенка. «Втрата контролю над майном, заборона виведення капіталів та припинення виконання фінансових зобов’язань можуть призвести до значних збитків, – каже юрист. – З правової точки зору, механізм застосування санкцій в Україні залишається нечітко регульованим, що дає підстави для їхнього оскарження. Враховуючи попередні прецеденти, можна стверджувати, що санкції часто мають політичне підґрунтя, а не лише юридичні підстави. І у цьому випадку ключовим залишається питання доведення безпідставності обмежень у судовому порядку та захисту прав власності».

Утім, юрист відразу зауважує, що процеси у судах – шлях нешвидкий і на доведення своєї правоти у Порошенка може піти від одного до п’яти років.

Щоправда, свідомо чи ні влада лишила собі можливість «передумати».

У рішенні РНБО щодо підсанкційних осіб знайшлися фактологічні помилки

Одразу після оприлюднення указу про санкції виявилися цікаві нюанси: так, у документі є плутанина з роком народження Жеваго (у рішенні РНБО вказаний 1957-й замість 1974-го), а в ідентифікаційному коді Порошенка – 11 цифр замість 10.

Павло Вуєць, «Главком»