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Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази
Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн
фото з відкритих джерел

Регулятор не продовжуватиме місячний ліміт для вихідних переказів

Національний банк ухвалив рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень у розмірі 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів «з карти на карту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що обмеження стимулювали напрацювання комплексних спільних рішень, спрямованих на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності, як за рахунок законодавчих змін, так і через саморегулювання ринку.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження меморандуму», – йдеться в заяві.

Зазначається, що короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася.

Національний банк моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами.

Як відомо, Національний банк України з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тис. грн. Утім, заборона не торкнулася більшості українців.

Вже 10 грудня 2024 року найбільші банки України підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг». Відповідно до угоди, мінімальний ліміт переказів встановлено на рівні 50 тис. гривень на місяць. Обмеження охоплюють усі перекази, включаючи ті, що здійснюються через IBAN. 

З 1 лютого набув чинності меморандум, підписаний більшістю банків, який має саме покращити процедуру оцінки клієнтів.

До слова, Національний банк скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття та закриття рахунків в банку, натомість дозволивши використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів.

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Теги: НБУ Нацбанк карткові перекази

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