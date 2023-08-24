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НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві світові тютюнові компанії
На початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, проте залишився в РФ
фото ілюстративне

Сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує 2 млрд. дол.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни Philip Morris International та Japan Tobacco International. Про це йдеться на сайті НАЗК.

Philip Morris International – американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У РФ Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ «Филип Моррис Ижора» в Ленінградській області та філією АТ «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Ижора Кубань» у Краснодарі, а також організацією ТОВ «Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг» з філіями приблизно в 100 містах країни. Частка ринку торгових марок «Філіп Морріс Інтернешнл» в РФ склала 30,1% у 2019 році. Компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету.

Сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International в РФ перевищує 2 млрд. дол. Із 2017 року в локалізацію виробництва інноваційного продукту – тютюнових стіків для IQOS на території фабрики в Ленінградській області вже інвестовано понад 14 млрд руб. А загальний обсяг інвестицій у фабрику, яку було відкрито в Ленінградській області на початку 2000 року, перевищує 1,1 млрд дол. 

Виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистий прибуток до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн дол.

Відомо, що на початку повномасштабної війни РФ, Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоб зберегти свою репутацію. Однак усі спроби не мали успіху і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету.

Japan Tobacco International (JTI) – є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку близько 34,9%). Вона є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів. До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» та інші. 

Компанія є одним із найбільших виробників продуктів зі зниженим ризиком (пристрій для нагрівання тютюну Ploom та електронний випарник капсульного типу Logic Compact). JTI – найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили 4,6 млрд дол. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету рф. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд дол. у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в РФ. 

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло власника AliExpress до переліку спонсорів війни.

Теги: НАЗК війна бізнес росія

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