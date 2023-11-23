НАЗК внесло до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів

Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро

Лише в 2022-му компанія Knauf заплатила до бюджету Росії близько 117 млн дол.

Національне агентство із запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших у світі виробників будматеріалів – німецьку компанію Knauf. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Зазначається, що лише в 2022-му компанія Knauf заплатила до бюджету Росії близько 117 млн дол.

Загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена в РФ 10 дочірніми підприємствами, 20 заводами та майже 30 ресурсними центрами. Кількість працівників налічує 4 тис. осіб.

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«Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус почесного консула Російської Федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі», – зазначає НАЗК.

Після початку повномасштабної війни компанія заявила, що залишається в Росії, «поки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити».

У жовтні минулого року німецькі ЗМІ звернули увагу на те, що Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав російської армії: керівники одного із заводів погоджували з владою списки тих, хто потрібний на виробництві, а кого можна відправити на війну.

НАЗК внесло до списку спонсорів війни грузинського виробника вин.