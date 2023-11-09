НАЗК внесло до списку спонсорів війни грузинського виробника вин

Керівництво Bolero & Company Ltd вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їх операційну діяльність найближчим часом

Грузинську групу виноробних компаній Bolero внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомили в НАЗК.

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До об'єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT Group Roup LLC та Gruzvinprom LLC. Єдиним бенефіціаром компаній є Карічашвілі Вахтанг, який має російське громадянство і до того ж є бізнес-партнером двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі.

Зазначається, що разом ці компанії, у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року, експортували своїх товарів до Росії на понад 68 млн дол. Спільно підприємства групи переробляють більше половини винограду, вирощуваного в Грузії.

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У фінансовому звіті Bolero & Company Ltd йдеться про те, що значна частина доходу компанії формується за рахунок реалізації продукції на російському ринку. Також, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну, керівництво компанії вважає, що війна не вплинула і не матиме суттєвого впливу на їх операційну діяльність найближчим часом.

Група компаній Bolero також активно співпрацює з компаніями, які пов'язані з підсанкційними росіянами.

Раніше повідомлялося, що італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни.