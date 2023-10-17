Закінчуються спонсорські угоди: українським біженцям в Британії загрожує бездомність

Що більше спонсорських угод закінчується, то більше зростає ризик бездомності

З березня 2022 року по 9 жовтня 2023 року Британія надала прихисток 134,7 тис. українців за візовою схемою Homes for Ukraine

Сотні сімей українських біженців у Великій Британії стикаються із потребою пошуку нового житла. Як зазначається у звіті Національної контрольно-ревізійної служби (NAO), до уряду Британії звучать заклики прийняти рішення щодо фінансування для українських біженців та продовження їхніх віз. Також – подбати про українців після закінчення спонсорських угод. Про це повідомляє independent.co.uk.

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У звіті Національної контрольно-ревізійної служби (NAO) йдеться про ситуацію з українськими біженцями у країні. З березня 2022 року по 9 жовтня 2023 року Британія надала прихисток 134,7 тис. українців за візовою схемою Homes for Ukraine.

«Невдовзі уряду потрібно буде прийняти важливі рішення щодо майбутнього схеми, зокрема, чи продовжувати візи понад 3 роки, а також чи продовжувати фінансування для місцевих органів влади та спонсорів, яке зараз завершується до закінчення терміну дії віз. Також потрібно буде ретельно відстежувати ключові ризики, такі як безпека та загроза бездомності після припинення спонсорства», – йдеться в документі.

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З початку війни до кінця серпня 4890 сімей з України, які отримали візи Homes for Ukraine, були «бездомними» або ризикували залишитися без даху над головою. За даними NAO, це 8% із 65 117 українських сімей, які користуються візами. З початку 2023 року в будь-який час від 600 до 800 українських домогосподарств проживали в тимчасовому житлі в Англії.

«Що більше спонсорських угод закінчується, то більше зростає ризик бездомності», – зазначається у звіті.

В Асоціації місцевого самоврядування хочуть співпрацювати з урядом, щоб переглянути фінансування для допомоги сім’ям в пошуку постійних домівок, роботи та шкіл, а також щоб підтримати нових і існуючих спонсорів.

Згідно з опитуванням, навесні 2023 року 45% українських біженців проживали із тими самими спонсорами, до яких приїхали. 11% переїхали до іншого спонсора з часом. 28% біженців орендували житло, а 4% проживали у тимчасових притулках.

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Нагадаємо, у Німеччині біженці почали отримувати кошти на облаштування житла.